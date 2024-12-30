جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2024 في أبرز البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة لها.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي، ولقاء الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-الأهلي ضد إنبي / الخامسة مساء

-بيراميدز ضد الجونة / 5:00 مساء.

-سموحة ضد فاركو / الثامنة مساء.

-نادي زد ضد بترويجيت / 8:00 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-أستون فيلا ضد برايتون / العاشرة إلا ربع مساء.

-تشيلسي ضد إيبسويتش تاون / 9:45 مساء.

-مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-كومو ضد ليتشي / السابعة والنصف مساء.

-بولونيا ضد هيلاس فيرونا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات دور المحترفين المصري اليوم

-بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة / الثانية والنصف ظهرًا.

-السكة الحديد ضد برترول أسيوط / 2:30 مساء.

-وادي دجلة ضد ديروط / الثانية والنصف مساء.

-أسوان ضد راية الرياضي / 2:30 مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 الاستقطاب- عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054 الاستقطاب- أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

تنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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