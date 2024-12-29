جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف الأنحاء، نحو جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 في أبرز البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة لها.

ومن أهم مباريات اليوم، مواجهة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، ولقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي،جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، التي أبرزها في الدوري الإنجليزي والمصري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-طلائع الجيش ضد حرس الحدود / الخامسة مساء.

-الزمالك ضد الاتحاد السكندري / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي / الرابعة والنصف مساء.

-توتنهام ضد وولفرهامبتون / الخامسة مساء.

-كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون / 5:00 مساء.

-نوتينجهام فورست ضد إيفرتون / الخامسة مساء.

-فولهام ضد بورنموث / 5:00 مساء.

-ليفربول ضد وست هام يونايتد / 7:15 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-أودينيزي ضد تورينو / 1:30 ظهرًا

-نابولي ضد فينيستا / الرابعة عصرًا.

-يوفنتوس ضد فيورنتينا / السابعة مساء.

-ميلان ضد روما / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

تنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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