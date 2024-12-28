جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 بأبرز البطولات المحلية والعالمية والقارية والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت في بطولة كأس الخليج العربي، والدوري الإيطالي والبرتغالي والمغربي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي..

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) اليوم

-السعودية ضد العراق / الرابعة والنصف.

-البحرين ضد اليمن / 4:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-جنوي ضد إمبولي / الرابعة عصرًا.

-مونزا ضد بارما / 4:00 مساء.

-إنترميلان ضد كالياري / السابعة مساء.

-لاتسيو ضد أتالانتا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

-حسنية أغادير ضد اتحاد طنجة / الخامسة مساء.

-النادي الرياضي المكناسي ضد نهضة الزمامرة / الخامسة مساء.

-الاتحاد التوركي ضد الفتح الرباضي / السابعة مساء.

-الوداد ضد المغرب الفاسي / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

-إستريلا ضد اي في إس /الخامسة والنصف مساء.

-إشتوريل برايا ضد مورينسي / الثامنة مساء,

-بورتو ضد بوافيتشيا / العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي اليوم

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية: قناة الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

ترتيب مجموعة السعودية والعراق في خـليجي 26

البحرين (6 نـقاط)

السعودية (3 نقاط)

العراق (3 نقاط)

اليمن (بدون نقـاط).

اقرأ أيضًا:

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك قبل أزمة تهديد شكوى الفيفا؟..أرقام مثيرة