جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2024 بأبرز البطولات المحلية والعالمية والقارية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس الخليج العربي والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-برايتون ضد برينتفورد / التاسعة والنصف مساء.

-أرسنال ضد إيبسويتش تاون / 10:15 مساء.

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي اليوم

-قطر ضد الكويت / الرابعة والنصف مساء.

-الإمارات ضد عمان / 4:30 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

-جيل فيسنتي ضد آروكا / 10:15 مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي اليوم

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية: قناة الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول، 39 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة.

3-آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

طارق مصطفى يكشف لـ الموجز حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025