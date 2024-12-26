جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-12-2024 والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية

كثر البحث من جماهير كرة القدم في مختلف الأنحاء، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-12-2024 بأبرز البطولات المحلية والعالمية والقارية والقنوات الناقلة لها.

وحرص موقع الموجز، على أن يقدم لمتابعيه فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-البنك الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا / الخامسة مساء.

-سموحة ضد غزل المحلة / 5:00 مساء.

-الأهلي ضد المصري / الثامنة مساء.

-الجونة ضد بتروجيت / 8:00 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-مانشستر سيتي ضد إيفرتون / 2:30 مساء.

-أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد / الخامسة مساء.

-توتنهام هوتسبير ضد نوتينجهام فورست / 5:00 مساء.

-وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون / الخامسة مساء.

-كريستال بالاس ضد بورنموث / 5:00 مساء.

-تشيلسي ضد فولهام / الخامسة مساء.

-مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون / السابعة والنصف مساء.

ليفربول ضد ليستر سيتي / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

-الصفاقسي ضد الملعب التونسي / الثالثة عصراً

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 / الاستقطاب- عمودي / معدل الترميز 27500 / معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054 / الاستقطاب- أفقي / معدل الترميز 27500 / معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

تنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت. ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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