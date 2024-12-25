جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-12-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-12-2024 في أبرز البطولات المحلية والقارية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر من عام 2024، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-الاتحاد السكندري ضد مودرن فيوتشر / الخامسة مساء.

-الإسماعيلي ضد حرس الحدود / 5:00 مساء.

-بيراميدز ضد فاركو / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26)

-السعودية ضد اليمن / 4:25 مساء.

-العراق ضد البحرين / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

-الترجي التونسي ضد قوافل قفصة / الثالثة عصرًا.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

-نهضة بركان ضد شباب محمدية / الخامسة مساء.

-الجيش الملكي ضد المغربي التواني / السابعة مساء.

-الرجاء البيضاوي ضد الدفاع الحسني / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي اليوم

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية: قناة الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم على هذا النحو:

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. زد -9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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