مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير 2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات هامة

كثر البحث من جماهير كرة القدم، في الساعات الأخيرة، عن جدول مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير 2025، في مختلف البطولات، علمًا بأن الأبيض ينتظره لقاءات قوية على المستوى الإفريقي والمحلي.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير 2025، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والدوري المصري والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

الزمالك ضد المصري (كأس الكونفدرالية)/ الأحد 5 يناير / الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة (كأس مصر)/ الأربعاء 9 يناير / الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي (كأس الكونفدرالية)/ الأحد 12 يناير / الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد حرس حدود (الدوري المصري) / الخميس 16 يناير / الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد إنيمبا النيجيري (الكونفدرالية) / الاحد 19 يناير/ الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

الزمالك ضد مودرن سبورت (الدوري المصري)/ الخميس 23 يناير / الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد الجونة (الدوري المصري)/ الاثنين 27 يناير / الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد بيراميدز (الدوري المصري)/ الجمعة 31 يناير / الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباريات الزمالك في الكونفدرالية

تذاع مباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، التي يأتي ترددها كالآتي:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الدوري المصري

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك في الدوري المصري عبر فضائية أون تايم سبورت من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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