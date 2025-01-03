حادث المنيا.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص ونصف نقل

حادث المنيا.. نقل 7 أشخاص إلى مستشفى المنيا، ونقل شخص واحد لمشرحة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، بين ميكروباص وسيارة نصف نقل.

وتم نقل مصابي حادث المنيا للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الموجز تنقل تفاصيل الحادث.

بلاغ بـ حادث المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارا، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم 3928 ط وج، وبين سيارة أخري نصف نقل رقم 3987 ن د س، نتيجة التخطي الخاطئ.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بقوات هيئة الإسعاف لمحل حادث المنيا، واتضح وفاة شخص مجهول الهوية، في العقد الرابع من عمره، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

حادث المنيا

إصابة 7 عمال

وفي وقت سابق أصيب 7 عمال إثر إصطدام جرار زراعي، وتروسيكل، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة مديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورورد بلاغ بـ حادث المنيا، حيث تصادم جرار زراعي مع تروسيكل، بمدخل مركز العدوة، على الطريق الصحراوي الغربي، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من المصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ بـ حادث المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بقوات الحماية المدنية وقوات الإسعاف، مدعومين بأوناش الإدارة العامة للمرور، وتم نقل المصابي إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ليتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعافهم.

أسماء المصابين في حادث المنيا

وتبيت من تحريات المباحث أن المصابين هم : "محمود ح غ"، 50 سنة، "عيد ع م"، 50 سنة، "شعبان ش ع"، 32 سنة، "محمود ج ع"، 30 سنة، "رمضان ر ص"، 30 سنة، "عبد الرحمن ع غ"، 23 سنة، "محمد ن ع"، 24 سنة، حيث أصيبوا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تهور السائق سبب حادث المنيا

وأكدت التحريات المبدئية لفريق البحث الجنائي، أن تهور السائق وسرعته الزائدة، هي السبب الرئيسي في حادث المنيا، حيث أشارت الأدلة وفيديوهات الرادار ، أن السائق عبر بطريق خاطئة، وأمت النيابة العامة بالتحفظ على المركبتين تحت تصرف جهات التحقيق.

وشددت النيابة العامة على الإدارة العامة للمرور برفع أثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية.

تحرير محضر بـ حادث المنيا

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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