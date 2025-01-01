جروح بالرأس ونزيف بالمخ.. إصابة 14 فتاة في حادث الباجور

حادث الباجور.. وقع حادث على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، بين سيارتين ميكروباص، يوجد بإحداهما مجموعة من الفتيات، كن في طريقهن للعمل، الأمر الذي أسفر عن وجود الكثير من الإصابات.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

بلاغ بـ حادث الباجور

وكان اللواء محمود حسن الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، مفاده ورود وقوع حادث الباجور حيث اصطدمت سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي بمحيط مركز الباجور ببعضهما، الأمر الذي أسفر عن إصابة 14 فتاة، كن في طريقهن للعمل.

حادث الباجور

انتقال قوات الأمن لمحل حادث الباجور

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث الباجور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق حول الواقعة.

مصادر طبية تتحدث عن حادث الباجور

وأكدت المصادر الطبية داخل مستشفى الباجور التخصصي، أن الحالات الصحية للمصابين تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات، وجروح قطعية بالرأس، ونزيف بالمخ.

وتابعت المصادر الطبية، أنه تم إسعاف الحالات التي نقلت للمستشفى في الحال، فضلا عن أنه تم توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

حادث الطريق الدائري

وفي وقت سابق تهشمت سيارتي نقل أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام، وذلك إثر اصطدام السيارتين ببعضهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة للوقوف على ملابسات حادث الطريق الدائري.



وقوع حادث الطريق الدائري

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع أخرى على طريق الدائري بالسلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية بـ حادث الطريق الدائري، مدعومة بقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود مصابين.



التحريات عن حادث الطريق الدائري

وأكدت التحريات المبدئية التي أجراها فريق البحث الجنائي، أن السرعة الزائدة هي السبب وراء وقوع حادث الطريق الدائري والتي قام بها أحد السائقين، الأمر الذي أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيده، واصطدامها بالأخرى، وعلى الفور انتقلت الأوناش التابعة لإدارة المرور لإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى لتسيير الحركة المرورية.

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتحضير فريق من رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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