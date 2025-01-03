بجروح مختلفة وخطيرة.. إصابة 6 أشخاص في حادث الأقصر

حادث الأقصر.. وقع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة على الطريق الزراعي الغربي الأقصر قرية المحاميد قبلي، أصيب على إثر ذلك حادث الأقصر 6 أشخاص بجروح مختلفة ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

تصادم توكتوك وسيارة في حادث الأقصر

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الأقصر، تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث الأقصر حي تصادم توكتوك وسيارة، على الطريق الزراعي الغربي لقرية المحاميد قبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإسعاف وأوناش المرور لرفع أثار الحادث.

الدفع بـ6 سيارات إسعاف لـ حادث الأقصر

وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى حادث الأقصر ، لإسعاف 6 أشخاص أصيبوا ما بين كسور وكدمات ونزيف داخلى وجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، وحالات حرجة.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس المركزى التابعة لهيئه الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعه وتم إخطار الجهات المختصة بمتابعة التحقيقات، والوقوف على ملابسات حادث الأقصر .

حادث الأقصر

حادث الإسكندرية الصحراوي

حادث الإسكندرية الصحراوي .. وقع حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وعلى إثرها لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما، فضلا عن إصابة 9 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بـ حادث الإسكندرية الصحراوي

وكان مدير عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث الإسكندرية الصحراوي والذي وقع أعلى الطريق الصحراوى نطاق الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع حادث الإسكندرية الصحراوي، مدعومين بأوناش المرور للعمل على رفع حطام الحادث.

تحريات المباحث عن حادث الإسكندرية الصحراوي

ومن خلال التحريات المبدئية اتضح أن عجلة القيادة اختلت، الإمر الذي أدى عدم تحكم السائق بالسيارة، مما أسفر عن انقلاب المينى باص ووقوع حادث الإسكندرية الصحراوي، ونتج عنه وفاة سيدة وطفلتها، وإصابة 9 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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