حادث العلمين .. مأساة جديدة في حوادث الطرق بإصابة 30 عاملا "تفاصيل"

حادث العلمين.. لا تزال حوادث الطرقات تحصد آلاف الأرواح، لينضم حادث العلمين اليوم الخميس، إلى قائمة تلك الحوادث، فكان حادث العلمين، الذي انقلب فيه أتوبيس عمال أمام الحي اللاتيني في العلمين.

حادث العلمين

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ أسفر حادث العلمين الذي انقلب فيه أتوبيس عمال أمام الحي اللاتيني عن إصابة 30 عاملًا، جرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث العلمين

هيئة إسعاف مطروح، تلقت بلاغا في وقت سابق من اليوم الخميس، يفيد بانقلاب أتوبيس عمال أمام الحي اللاتيني في العلمين.

المعاينة الأولية في حادث العلمين

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 30 عاملًا من عمال الحي اللاتيني في العلمين.

حادث العلمين

أسماء المصابين في حادث العالمين

وأصيب في حادث انقلاب أتوبيس العمال في الحي اللاتيني، كل من:

مصطفي يوسف مصطفي حسن 37 سنة، مصري المنوفية، سحجات بالوجه والرأس.

طارق محمد ابوالمعاطي 43 سنة، مصري الشرقية، جرح متهتك بالكتف الايسر وما بعد الارتجاج مع اشتباه نزيف بالبطن.

محمود السيد احمد ابراهيم 37 سنة، مصري سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

السيد محمد رمضان محمد 28 سنة، مصري، القليوبية، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح متعدده بالوجه.

أحمد عبدالفتاح حسن، 24 سنة، مصري البحيرة، جرح متهتك بالذراع الايسر.

معتز عاطف محمد الفخراني 27 سنة، مصري الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وليد حمتو فهمي محمد 42 سنة، مصري، قنا اشتباه كسر بالضلوع.

احمد صافي ابراهيم 26 سنة، مصري المنصوره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد صالح محمد 29 سنة، مصري اسكندريه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد وائل عبدالنبي 43 سنة، مصري المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

عبدالرحمن ابراهيم عسل 54 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمود عبدالرحمن محمد 35 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

محمد وحيد نصر 33سنة، مصري مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

احمد منسي زهير 23 سنة، مصري بني سويف كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

خالد مجدي رجب 22 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

حسام عبدالفتاح سعد 23 سنة، مصري اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساقين.

عبدالعاطي عبدالسلام عبدالعاطي 40 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

محمود محمد فياض 36 سنة، مصري الشرقيه كدمات وسحجات بالجسم.

احمد صافي محمد 19 سنة، مصري الشرقيه اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

حسن ابراهيم زيدان 27 سنة، مصري البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

ماجد ابراهيم محمد 29 سنة، مصري الجيزه كدمات وسحجات بالجسم.

عبدالرحمن السيد احمد 28 سنة، مصري الدقهليه كدمات وسحجات بالجسم.

مصطفي خيري رجب 26 سنة، مصري الغربيه كدمات وسحجات بالجسم.

احمد محمود صادق 50 سنة، مصري القاهرة كدمات وسحجات بالجسم.

حمدي محمد حمدي 32 سنة، مصري الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم.

اسامه محمود عبدالرحيم 50 سنة، مصري مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

محمود فايق عبدالفتاح 35 سنة، مصري الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم.

جمال صلاح محمد 36 سنة، مصري الغربيه كدمات وسحجات بالجسم.

محمد احمد جابر 31 سنة، مصري اسكندريه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد فوزي سعد 32 سنة، مصري مطروح كدمات وسحجات بالجسم.

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