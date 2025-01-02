ترامب يعلن دعم إدارته لمدينة أورليانز بعد حادث الدهس الإرهابي

علّق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، على حادث الدهس وإطلاق النار في نيو أورليانز، الذي أودى بحياة 10 أشخاص وتسبب أيضا في إصابة العشرات التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

ترامب يؤكد على دعم إدارته لمدينة نيو أورليانز

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "عندما قلت إن المجرمين القادمين أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، دحض الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة هذا التصريح بإستمرار، لكن تبين أنه صحيح".



وأضاف ترامب : "إن معدل الجريمة في بلدنا بلغ مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك ضباط شرطة نيو أورليانز الشجعان".



وشدد ترامب على أنه إدارته : "ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير تماما".





الشرطة تعلن أن الحادث إرهابي ومتعمد

كانت الشرطة في نيو أورليانز قد كشفت أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشداً من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية،الأربعاء، حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت المسؤولة في الشرطة "آن كيركباتريك" خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازماً بشدة على التسبب في مجزرة".

وأشارت إلى أنه : أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت "أليثيا دنكان" من فريق الFBI خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للإستخدام أم لا".

فيما لم تحدد هيئة الطوارئ حتى الآن توقيت الهجوم، لكن المعلومات تؤكد أنه كان في وقت الذروة نظراً لإزدحام المنطقة بالأشخاص الذينكانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ"الحي الفرنسي".

وبحسب شهود عيان فإن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى تبادل إطلاق النار معه.

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