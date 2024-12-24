المكسيك تدعم بنما بعد تصريحات ترامب عن قناة بنما

المكسيك ترد على تصريحات ترامب.. أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، دعم بلادها الكامل لـ بنما، مؤكدة أن قناة بنما ملك للبنميين وحدهم، جاء هذا التصريح ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي طالب باستعادة السيطرة الأمريكية على القناة، ويعرض الموجز التفاصيل.

تصريحات ترامب المثيرة للجدل

خلال تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا، اتهم ترامب بنما بفرض رسوم باهظة على السفن الأمريكية التي تعبر القناة، ووصف الأمر بأنه سرقة للتجارة الأمريكية، وطالب بإعادة القناة للولايات المتحدة "دون أي أسئلة"، كما نشر صورة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها علم أمريكا مرفوعًا فوق مسطح مائي ضيق، وعلق عليها قائلاً: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة!".

بنما ترفض تصريحات ترامب

ردًا على هذه التصريحات، أكد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، أن القناة والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وستظل كذلك، مشددًا على رفض بلاده أي محاولات للتدخل في سيادتها.

أزمة قناة بنما تتصدر المشهد

تثير تصريحات ترامب تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى، وسط دعم دولي متزايد لبنما ضد هذه التصريحات، ويُذكر أن قناة بنما تعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية، إذ تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

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