تحضيرات تنصيب ترامب 2025.. تفاصيل اليوم التاريخي

استعدادات مكثفة ليوم تنصيب ترامب.. تتسارع التحضيرات في الولايات المتحدة استعدادًا ليوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيُقام في 20 يناير 2025، وهذا اليوم التاريخي سيشهد انتقال السلطة بشكل رسمي من الرئيس الحالي إلى الرئيس المنتخب، وسط اهتمام عالمي وترقب كبير، وهذا ما يعرضه الموجز في هذا التقرير.

قيادة التحضيرات وشخصيات بارزة

أبرز الشخصيات التي تقود التحضيرات ليوم التنصيب هم ستيف ويتكوف، أحد كبار جامعي التبرعات لحملة ترامب الرئاسية، والسيناتور السابق عن ولاية جورجيا، كيلي لوفلر، ويشير ترامب إلى هذين الشخصين على أنهما من المقربين الأوفياء، مما يعكس أهمية دورهما في تنظيم هذا الحدث الكبير.

التبرعات الكبيرة.. هل سيتم تجاوز الأرقام السابقة؟

في عام 2017، تمكنت لجنة تنصيب ترامب من جمع 100 مليون دولار من أكثر من ألف متبرع، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت، ولكن يبدو أن تنصيب 2025 قد يسجل رقمًا أكبر، ليصبح الأكبر في تاريخ تنصيب الرؤساء الأميركيين، مع توقعات بجمع أموال ضخمة من مختلف مصادر الدعم.

بروتوكول تنصيب الرئيس الأمريكي

يُعتبر يوم التنصيب من أهم الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، و يبدأ بتنظيم مراسم كبيرة على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول في واشنطن، حيث يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. يشهد الحدث حضور الرئيس المنتهية ولايته وأفراد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المسؤولين الأمنيين لضمان سلامة الحفل.

انطلاق مهام الرئيس المنتخب

بعد أداء اليمين، يبدأ الرئيس المنتخب مهام عمله الرسمية، يلي ذلك مغادرة الرئيس المنتهية ولايته لمبنى الكابيتول، بينما يقام حفل غداء في الكونغرس تكريمًا للرئيس الجديد، يقدم فيه الطعام ممثلون عن ولاية الرئيس المنتخب.

بينما تستمر التحضيرات ليوم التنصيب، يظل هذا اليوم محط أنظار العالم، حيث يُعد مناسبة تاريخية هامة في الحياة السياسية الأمريكية، تشير إلى انتقال السلطة بشكل ديمقراطي وسلمي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الشعب الأمريكي وأصدقاء الولايات المتحدة في هذا الحدث البارز.

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