ترامب يعلن تأييده لـ بطل معركة الإغلاق الحكومى مايك جونسون للترشح لولاية جديدة من رئاسة الكونجرس

حصل رئيس مجلس النواب مايك جونسون على تأييد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" خلال محاولته الترشح لولاية أخرى التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.



سنستمر في الفوز

حيث أعلن الرئيس الأمريكي المتتخب " دونالد ترامب" في منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي، يوم الاثنين، عن تأييده لترشح " مايك جونسون " لولاية جديدة قائلاً : "سيفعل الشيء الصحيح، وسنستمر في الفوز مايك يحظى بتأييدي الكامل والشامل ".

بدوره فقد وجه جونسون الشكر لترامب في منشور له قائلاً "شكرًا لك، الرئيس ترامب! أشعر بالتكريم والتواضع من دعمكم، كما هو الحال دائمًا".

و يرى مراقبون أن تأييد " ترامب" يأتي في الوقت الذي يواجه فيه جونسون بعض المقاومة من المحافظين في الكونجرس قبل تصويت يوم الجمعة، لكن دعم الرئيس المنتخب قد يخنق المعارضة الأخرى.

تعني الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب لتصويت، الجمعة، أن جونسون لا يستطيع تحمل خسارة سوى صوتين جمهوريين.

ومن المتوقع أن يعارض الديمقراطيون جونسون بالإجماع، وقد أشار النائب الجمهوري “توماس ماسي” بالفعل إلى معارضته.



كان جونسون يعمل على التواصل بهدوء بالجمهوريين في مجلس النواب في محاولة لقمع بعض المعارضة المتصاعدة، وفقًا لجمهوريين مطلعين على المحادثات طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم.





جونسون يتعهد بالإبقاء على قنوات الإتصال مفتوحة مع الجمهوريين

بدوره فقد تعهد جونسون بالحفاظ على إتصال أفضل مع أعضاء الحزب الجمهوري، بعد أن أغضبت الفوضى الداخلية للحزب الجمهور يسبب إنهيار التمويل الفيدرالي الجمهوريين في مجلس النواب قبل العطلات. غادر بعض الأعضاء الكابيتول لقضاء العطلات علنًا قائلين إنهم شعروا بالخداع من قبل المتحدث محذرين من أن مطرقته معرضة للخطر في 3,2 يناير المقبل.



ويرى العديد من الجمهوريين أن تأييد ترامب يشكل دفعة قوية لجونسون.

حيث صرح النائب الجمهوري داستي جونسون : "مع وجود هوامش ضيقة وعدد كبير من الأعضاء غير المتوقعين، لا يوجد شيء مؤكد، لكن رئيس مجلس النواب جونسون في وضع قوي بشكل استثنائي".

وأشارت صحيفة " بوليتيكو" إلى أن الأوضاع قبل منشور "ترامب" ، كان يسيطر عليها القلق المحافظ بشكل مطرد ، لاسيما مع ظهورالعقبة الأخيرة في شكل قائمة جديدة من المطالب تقدمت بها النائبة الجمهورية "فيكتوريا سبارتز" مقابل الفوز بتصويتها.

وبدورها فقد قالت سبارتز في بيان إنها تريد من الرئيس التالي أن "يلتزم علنًا" بالعديد من المطالب المتعلقة بالمحافظة المالية، بما في ذلك تعويضات الإنفاق لفواتير المصالحة المتوقعة ومراجعة الإنفاق.

فيما لم يستجب مكتب جونسون على الفور لطلب التعليق على مطالب سبارتز.

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