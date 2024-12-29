لافروف: لا نوافق على بعض نقاط الحل الأمريكي للنزاع مع أوكرانيا

أوضح وزير الخارجية سيرجى لافروف، أن بلاده ترفض إقتراح ترامب بتأجيل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاماً التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

ترامب يريد إلقاء مسئولية الحرب مع روسيا على عاتق أوروبا



وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس"، الأحد، إن "التسريبات والمقابلة التي أجراها ترامب مع مجلة التايم قبل إسبوعين تشير إلى تجميد العمليات العسكرية على طول خط المواجهة، وتحميل الأوروبيين المزيد من المسؤولية عن المواجهة مع روسيا".



وأردف قائلا: "نرفض المقترحات المقدمة من قبل ممثلي فريق الرئيس المنتخب بتأجيل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لمدة عشرين عاما".

كما أضاف أن موسكو ترفض أيضا مقترح نشر قوات حفظ سلام أوروبية وبريطانية على الأراضي الأوكرانية.

خطة ترامب لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية

وكان العديد من المراقبون قد أشاروا إلى أن من أبرز البنود التي قد تشكل القوام الأساسي لخطة ترامب لحل الأزمة الروسية الأوكرانية من بينها :

بناء سور فاصل بين الجانبين يصل طوله إلى نحو 1300 كيلو متر مربع .

نشر قوات أوروبية بتسليح أوروبي في أوكرانيا.

منح روسيا حق الإحتفاظ بكافة الأراضي التي سيطرت عليها بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

منع إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو لمدة 20 عاماً.

وهى النقاط التي لم يحظى بعضها بالموافقة الروسية .





روسيا تفضل الوساطة السولوفاكية

بدوره فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنه يعتزم إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا .



و أشار إلى أنه قبِّل بشكل مبدئي مقترح رئيس وزراء سولوفاكيا "روبرت فيكو" بإستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية للتوصل إلى إتفاق إنهاء الحرب .

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من إنتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لنهج رئيس وزراء سولوفاكيا تجاه بوتين، الذي وصفه بالنهج " المتودد" لا سيما بعد إعادة إنتخابه في عام 2023.

إلا أن تقديرات المراقبون تشير إلى أن كييف باتت مجبرة على قبول جهود الوساطة الدولية، لاسيما بعد مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " جو بايدن"، والذي يعد الداعم الأكبر لأوكرانيا بالإضافة إلى أن الأزمات الداخلية التي تعانيها دول الإتحاد الأوروبي قد تدفع قادةالإتحاد إلى التقارب مع الرئيس المنتخب " دونالد ترامب" والذي تعهد بعدم تقديم أي دعم لأوكرانيا متعلق بالعملية العسكرية مع روسيا ممايشكل عبئاً على دول الإتحاد لايمكن تحمله .

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