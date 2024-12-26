بوتين: مستعدون لإنهاء الصراع مع أوكرانيا في حال وساطة تلك الدولة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا تسعى لإنهاء الحرب على أوكرانيا لكن بشرط قبول كييف عقد المحادثات في الدولة المستضيفة التى تحددها روسيا لعقد مباحثات إنهاء الصراع التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

بوتين يضع عرض سلوفاكيا محل دراسة

وقال بوتين، الذي إستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ، في وقت سابق من الإسبوع الجاري ، إن "فيكو " الذي يوصف بأنه معارض صريح لدعم الإتحاد الأوروبي لأوكرانيا، قد عرض خلال لقاؤهما إستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوتين إن السلطات السلوفاكية ستكون سعيدة بإن تكون هي الدولة المستضيفة للمفاوضات. نحن لا نعارض ذلك، إذا وصل الأمر إلى ذلك. لماذا لا؟ لأن سلوفاكيا تتخذ مثل هذا الموقف المحايد".

وتعتبر سلوفاكيا واحدة من دول المعسكر المتنامي بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في وسط وشرق أوروبا، التي تشكك في نزاهة دعم أوكرانيا، وتدعم المفاوضات مع روسيا.

وبدوره فقد أكد بوتين على إن روسيا منفتحة على المحادثات لإنهاء الصراع مع كييف، لكنها ستحقق أهدافها مع ذلك في أوكرانيا.

و أضاف إن روسيا قد تستخدم الصاروخ الباليستي الجديد متوسط ​​المدى المعروف بإسم أوريشنيك مرة أخرى لكنه ليس في عجلة من أمره للقيام بذلك مضيفا "لا نستبعد إمكانية إستخدامه اليوم وغدًا، إذا لزم الأمر".

زيلينسكي يعيش أسوء كوابيسه

وعلى الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد إنتقد مرارا وتكرارا سلوفاكيا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، بسبب ما وصفه بالنبرة الودية التي تبناها “فيكو” تجاه روسيا منذ عودته إلى السلطة بعد فوزه بإنتخابات عام 2023.

إلا أنه قد يرغب في إتمام المباحثات مع روسيا في أقرب وقت ممكن أملا في الحصول على بعض المكاسب لاسيما بعد تساقط حلفاؤه كفراشات النار، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “جو بايدن” ، و إنصراف قادة أوروبا عنه وسط مساعيهم الجادة، التي بدأت بالفعل للتقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب “ دونالد ترامب” الذي يستعد إلى دخول البيت الأبيض مجددا بعد أسابيع قليلة .

حيث يأتي حل المسألة الروسية - الأوكرانية ضمن أولوياته غير أن خطته قد لاترضي زيلينسكي إذ يشير المراقبون إلى أن ترامب سيعمل إلى حل الصراع الروسي - الأوكراني عبر إقامة خط فاصل يصل إلى نحو 1300 كيلو متر، بالإضافة إلى نشر قوات غير أمريكية بتسليح أجنبي خفيف غير أمريكي، ومنح روسيا حق الإحتفاظ بكافة الأراضي التي سيطرت عليها بما في ذلك شبه جزيرة “القرم”.

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