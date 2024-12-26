بايدن يندد بـالهـ ـجوم الروسي علي أوكرانيا في عيد الميلاد

علق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الخميس، علي الهـ ـجوم الروسي علي أوكرانيا وذلك بإطلاق عشرات الصـ ـواريخ والمسـ ـيرات.

وشنت روسيا هـ ـجومًا جويًا واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام العشرات من المسـ ـيرات وصـ ـواريخ كروز، وينشر “الموجز” تعليق بايدن في التقرير التالي.

بايدن يعلق علي الهـ ـجوم الروسي الأخير على أوكراني

وندد جو بايدن بالهـ ـجوم الروسي الأخير على أوكرانيا، معلنًا أن موجة الصـ ـواريخ والطـ ـائرات بدون طـ ـيار شائنة.

وقال جو بايدن إن الغرض من الهـ ـجوم الشائن الذي شنته روسيا هو قطع وصول الشعب الأوكراني إلى التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء وتعريض سلامة شبكته للخطر.

جو بايدن

وأضاف جو بايدن: "دعوني أكون واضحًا يستحق الشعب الأوكراني أن يعيش في سلام وأمان، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاستمرار في الوقوف مع أوكرانيا حتى تنتصر على عـ ـدوان روسيا".

بايدن يتعهد بمنح أوكرانيا مزيد من المعدات العسـ ـكرية

وأشاد جو بايدن بالمعدات العسـ ـكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى دولة أوكرانيا منذ غـ ـزت روسيا البلاد في عام 2022، وقال: "هناك المزيد في الطريق".

بايدن يوافق على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية الأمريكية

وكان بايدن قد وافق على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية الأمريكية بعيد المدى ATACMS لضرب أهداف داخل روسيا، ويعد ذلك تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن، وفقًا لتقرير واشنطن بوست.

وردًا علي ذلك، شن الجيش الروسي هجـ ـومًا عنـ ـيفًا بالصـ ـواريخ والطـ ـائرات بدون طيار علي جميع أنحاء أوكرانيا، وأجبرت الهـ ـجمات الروسية الأوكرانيين على اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا.

ويعد الهـ ـجوم الروسي هو الأعنـ ـف على أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، استهدف مرة أخرى شبكات الطاقة، مما أثار مخاوف متجددة من شتاء قارس.

الرئيس الأوكراني يعلق علي الهـ ـجوم الروسي علي أوكرانيا

وعلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إن هـ ـجومًا روسيًا ضخمًا بالصـ ـواريخ والطـ ـائرات بدون طيار استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، على إكس: "روسيا شنت واحدًا من أكبر الهـ ـجمات الجوية.. طائرات مسـ ـيرة وصـ ـواريخ صوب مدن مسالمة ومدنيين نائمين وبنية تحتية حيوية".

رئيس أوكرانيا

هـ ـجوم روسيا يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا

وفي السياق ذاته، قالت أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، دي تيك، إن محطات الطاقة الحرارية التابعة لها عانت من أضرار جسيمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت شركة الطاقة المملوكة للدولة في البلاد، أوكرينيرجو، إنها ستنفذ تدابير تقييدية في جميع أنحاء أوكرانيا.

اقرأ أيضًا

الضربة الأخيرة.. تفاصيل "وداعية" بايدن لبوتين قبل رحيله عن البيت الأبيض

صحيفة سـ ـوابق الإرهـ ـابي ناريمان دزيليال سفير أوكرانيا الجديد لدي تركيا