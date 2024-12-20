الليزر المتطور ترايدنت.. معلومات عن سـ ـلاح أوكرانيا الجديد لإسـ ـقاط الطـ ـائرات الروسية

لجأت دولة أوكرانيا إلى سلاح الليزر المتطور ترايدنت وذلك في محاولة للتغلب علي الطائرات الروسية وإسقاطها، خاصة بعد تصاعد التوتر بين البلدين ونشر المزيد من الأسلحة بعيدة المدى.

وينشر “الموجز” تفاصيل إعلان أوكرانيا تطوير سلاح الليزر المتطور ترايدنت القادر على إسقاط الأهداف من مسافة تزيد عن ميل واحد.

أوكرانيا تعلن تطوير سلاح الليزر المتطور ترايدنت

وابتكرت أوكرانيا طرقًا جديدة للدفاع عن نفسها، حيث أعلن قائد قوة الطائرات المسيَّرة في الجيش الأوكراني، فاديم سوخاريفسكي، أن أوكرانيا طورت سلاح الليزر المتطور ترايدنت القادر على إسقاط الأهداف من مسافة تزيد عن ميل واحد.

قائد قوة الطائرات المسيَّرة في الجيش الأوكراني

وقال سوخاريفسكي :"اليوم، يمكننا بالفعل إسقاط الطائرات بـ سلاح الليزر المتطور ترايدنت على ارتفاع يزيد عن 2 كيلومتر (1.2 ميل).

وأضاف أعلن قائد قوة الطائرات المسيَّرة في الجيش الأوكراني: "سلاح الليزر المتطور ترايدنت يعمل حقًا، إنه موجود حقًا"، مضيفاً أن الجهود تُبذل حالياً لتعزيز نطاقه وقدراته.

أوكرانيا هي الدولة الخامسة فقط التي تمتلك سلاح ليزر

وتابع القائد العسكري الأوكراني، أن دولة أوكرانيا هي الدولة الخامسة فقط التي تمتلك سلاح ليزر عالي القدرة في ترسانتها.

واستطرد قائد قوة الطائرات المسيَّرة في الجيش الأوكراني أنه إضافة إلى سلاح الليزر المتطور ترايدنت، فإن أوكرانيا تعمل أيضًا على تطوير طائرات مسيّرة "أم" تحمل تحتها طائرتين مسيّرتين.

ومن جانبها، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن نشر أوكرانيا لـ سلاح الليزر المتطور ترايدنت له أهمية كبيرة لأنه ضروري لاستمرارها في القتال مع روسيا بمجال ابتكار الأسلحة.

ويُطلق علي سلاح الليزر المتطور ترايدنت اسم (الرمح الثلاثي) باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى الرمز الوطني لأوكرانيا الذي يمثل الاستقلال والقوة والوحدة.

ومن ناحية أخري، سلط موقع ميليتارني الضوء علي سلاح الليزر المتطور ترايدنت، مشيرًا إلى أنه لا يُعرف الكثير عن تفاصيل نوع وخصائص هذا السلاح.

بريطانيا تخطط سلاح الليزر دراجون فاير إلى أوكرانيا

وأعلنت المملكة المتحدة، في أبريل الماضي، أنها تخطط لإرسال العينات الأولى من نظام الدفاع الجوي بالليزر دراجون فاير إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني السابق جرانت شابس، إن ليزر دراجون فاير البريطاني يمكن استخدامه في أوكرانيا لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية.

وحذّر وزير الدفاع البريطاني من أن تكنولوجيا الليزر المتقدمة يمكن أن يكون لها تداعيات ضخمة على الصراع، مضيفًا أن الجيش يسارع إلى إدخالها للخدمة بحلول عام 2027.

الجدير بالذكر أنه تم تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر دراجون فاير في البداية من قبل الشركات البريطانية، عام 2018، وهو نظام ليزر بقوة تزيد على 50 كيلو وات ويستمر في الخضوع للاختبار.

ويذكر أن عدد قليل فقط من الدول تمتلك أسلحة الليزر وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسرائيل علي رأسهم.

رئيس أوكرانيا

أوكرانيا قد تطور سلاحًا نوويًا بدائيًا

من ناحية آخري، كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن أن أوكرانيا قد تطور سلاحًا نوويًا بدائيًا في غضون أشهر، وتأتي هذه الخطوة كإجراء استراتيجي في حالة سحب الرئيس دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، المساعدة العسكرية الأمريكية.

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