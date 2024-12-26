باحث روسي: علينا ألا نتخذ كل تصريحات ترامب بشكل جاد

أكد الباحث في مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم كونستانتين بلوخين على ضرورة عدم التفاعل بشكل جاد حول ما أعلنه الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” فيما يتعلق برغبته في ضم جزيرة جرينلاند، قناة بنما، دولة كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

أهم ثلاث جوانب يجب التركيز عليها في تصريحات ترامب

و أكد بلوخين على ضرورة وضع ثلاثة جوانب في الإعتبار عند التعامل مع تصريحات ترامب الأخيرة بشأن ضم مناطق جديدة إلى الولايات المتحدة وهي كالتالي .

أولاً: أن هذه التصريحات لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، لأن ترامب لم يتولى منصب الرئيس رسمياً بعد.

ثانياً: أشار بلوخين إلى أن ترامب يميل إلى جذب إهتمام وسائل الإعلام بغض النظر عن كيفية الحديث عنه.

ثالثاً: فإن مثل تلك التصريحات تشير إلى جزءاً من تكتيكات التفاوض التقليدية المطبقة على دول مثل كندا أو المكسيك أو الدنمارك فيما يتعلق بجزيرة جرينلاند.

وأوضح إن إستراتيجية ترامب تعتمد على سياسو دفع الأمور نحو الهاوية والتي تتمثل في زيادة التوتر وتقديم مطالب مضخمة، ثم الإنتقال إلى المفاوضات وهو ما يتيح له تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للمناقشة.

وشدد على أنه على الرغم من التصريحات الصاخبة، فإن العمل العسكري ضد كندا أو جرينلاند غير مرجح، ومع ذلك، يمكن استخدام هذا النهج لتعزيز المواقف في المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، أشار بلوخين إلى أن كندا هي بالفعل دولة تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة، ويمكن أن تكون مراجعة السياسة الاقتصادية في هذا الاتجاه خطوة نحو ظروف أكثر ملاءمة لأمريكا.

بنما والدنمارك

وفي سياق متصل فقد أكد الرئيس البنمي في أعقاب تصريحات ترامب على أن كل شبر من قناة بنما تعود ملكيته لشعبها وهو قادر على حمايتها .

بدوره فقد رفض رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي تصريحا ترامب جملة وتفصيلا، و اكد خلال تصريح مدون جرينلاند ملكنا ونحن لسنا للبيع، ولن تكون كذلك أبداً يجب ألا نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية.

فيما عملت الدنمارك على إقرار حزمة عسكرية تبلغ نحو 12-15 مليار كرونة دنماركية بهدف تشديد الحماية الدفاعية على الجزيرة .

فيما لم يصدر أى تعليق رسمي من كندا حتى الآن.

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