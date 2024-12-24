تاريخ الطمع الأمريكي في قناة بنما وجرينلاند أكبر جزيرة في العالم

أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تصريحات متعلقة برغبة بلاده في امتلاك جزيرة جرينلاند والسيطرة عليها واصفًا بأن الأمر ضرورة مطلقة لبلاده، تصريحات ترامب يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب كتب عبر موقع Truth Social "لأغراض الأمن القومي والحريات في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن ملكية جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".

وفي الوقت ذاته أعلن ترامب عن اختيار كين هاوري، أحد مؤسسي باي بال، سفيرًا للولايات المتحدة في الدنمارك.

متى أفصح ترامب عن رغبته في السيطرة على جرينلاند؟

يذكر أنه في عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى طرح فكرة شراء الولايات المتحدة جرينلاند رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك.

جرينلاند

وقتها عبرت رئيسة وزراء الدنمارك عن رفضها لمقترح ترامب ووصفته بأنه "سخيف".

قرار ترامب أو مقترحه بضم جزيرة جرينلاند لم يمر مرور الكرام حينما أفصح عن رغبته عام 2019 ولكن عقبت عليه العديد من الصحف مثل صحيفة وول ستريت جورنال والتي ذكرت أن ترامب كان يفكر في محاولة الاستحواذ على جرينلاند بسبب مواردها الطبيعية ومنحه "إرثًا يشبه قبول الرئيس دوايت أيزنهاور لألاسكا كولاية في الولايات المتحدة".

شراء جزيرة جرينلاند لم تكن فكرة جديدة بل طرح مرات عدة منذ سنوات وذلك على النحو التالي:

عام 1867 أشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن موقع الجزيرة ومواردها الطبيعية من شأنهما أن يجعلا منها فرصة مثالية للاستحواذ.

- الرئيس هاري ترومان قال عام 1947 إنه مستعد لشراء جرينلاند من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار من الذهب.

- وفي سبعينيات القرن العشرين، ناقش نائب الرئيس نيلسون روكفلر أيضًا شراء جرينلاند للحصول على مواردها المعدنية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

عودة قناة بنما



وفي سياق آخر أفصح ترامب أن بلاده قد تطالب بعودة قناة بنما إذا فشلت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في خفض الرسوم التي تفرضها على السفن الأمريكية.

ما هي جزيرة جرينلاد؟

جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، هي جوهرة طبيعية فريدة تقع في شمال المحيط الأطلسي بالقرب من القارة الأمريكية الشمالية.

تتميز هذه الجزيرة بجمالها الساحر وتضاريسها المتنوعة التي تتراوح بين الجبال الجليدية الشاهقة والفيوردات العميقة والشواطئ الصخرية.

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