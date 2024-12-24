ترامب ينتقد قرار بايدن بتخفيف أحكام الإعدام على 37 متهما

إنتقد الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” الثلاثاء، قرار الرئيس المنتهية ولايته “جو بايدن” بشأن تخفيف أحكام الإعدام عن 37 متهما التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

بايدن يخفف الأحكام عن 37 من القتلة

وعبر ترامب عن غضبه خلال منشور له على حسابه عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال” قائلا :“لقد خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا”.

و أضاف :“هذه الخطوة ليس لها أي معنى. وكان أقارب وأصدقاء الضحايا أكثر صدمة لا يمكنك أن تصدق ما يحدث!.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن، الإثنين، عن قراره بالعفو عن نحو 37 محكوما بالإعدام من أصل 40 .

وفي سياق متصل فقد أشادت عددا من المنظمات الحقوقية التي كانت تسعى خلال الأسابيع الماضية لإقناع الرئيس المنتهية ولايته بإتخاذ قرار بالعفو عن بعض المحكومين بالإعدام قبل وصول الرئيس المنتخب" ترامب “ إلى البيت الأبيض، وذلك مخافة من تنفيذ أحكام الإعدام

و أشارت إلى أن هذا هو أكبر عدد من أحكام الإعدام يسعى رئيسا أمريكيا إلى تخفيفها في العصر الحديث

وكان ”ترامب" قد دعى مرارا خلال حملته الإنتخابية إلى توسيع نطاق أحكام الإعدام لتشمل المهاجرين المدانين بقتل مواطنين أميركيين أو المتورطين في تهريب المخدرات والبشر.

بايدن يسابق الزمن لإتخاذ أكبر عدد ممكن من قرارات العفو

ويسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى إصدار أكبر عدد ممكن من قرارات العفو الرئاسي كان أبرزها تلك التي إتخذها في وقت سابق من الشهر الجاري والتي جاء على رأسها قرار العفو عن إبنه “هانتر بايدن” ، بالإضافة إلى نحو 1500 محكوم محارب عسكري مخضرم وُصف بأنه كرس الكثير من وقته لمساعدة أفراد مجتمعه بما في ذلك المرضى وكبار السن؛ وممرضة قيل إنها ساعدت أثناء الكوارث الطبيعية وكانت في طليعة جهود التطعيم أثناء جائحة كوفيد-19؛ بالإضافة إلى مستشار إدمان معترف به لتفانيه في توجيه الشباب الملونين.

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