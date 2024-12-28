أوكرانيا تتسلم الدفعة الأولى من الغاز الأمريكي.. وسط تهديدات ترامب

تسلمت أوكرانيا،الجمعة أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مع إنتهاء مدة صفقة نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

الغاز الأمريكي مصدر مرناً و أمناً للطاقة

وكانت شركة دي تيك، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا قد أعلنت بيان أنها تسلمت، اليوم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".

وأكدت الشركة أن شحنة الغاز، التي تبلغ نحو 100 مليون متر مكعب، كانت أول شحنة أمريكية إلى أوكرانيا.

وحصلت الشركة على الشحنة عبر خط أنابيب مع تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطة يونانية في البحر الأبيض المتوسط الجمعة.

ونقل البيان عن ماكسيم تيمشنكو الرئيس التنفيذي لشركة "دي تيك"، أن "مثل هذه الشحنات توفر للمنطقة مصدراً مرناً وآمناً للطاقة".

وتقول كييف إن تأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة سيساعد في تخفيف بعض الضغوط على سوق الغاز الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن مشتريات الإتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تشهد زيادات متوالية وكبيرة منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.



تهديدات ترامب تعزز من فرص الغاز الأمريكي

وفي ذات الإطار فقد إقترح العديد من المسؤولين، و على رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيادة إمدادات الغاز من الولايات المتحدة.



وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" قد هدد دول الإتحاد الأوروبي في منشوراً له عبر منصته وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" : "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطناوغازنا وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة".

بدورها فقد كشفت شبكة CNN الأمريكية إلى الرئيس الأمريكي المنتخب يعمد إلى التلويح بإستخدام التعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها ستعامل الولايات المتحدة بشكل "غير عادل".

ودللت على ذلك بأنه قد هدد في نوفمبر الماضي ، بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من كنداوالمكسيك ما لم تكثف تلك الدول ما أعتبره تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود، من وجهة نظره .

كما إستخدم التلويح بفرض تعريفات جمركية على أى دولة توقف التعامل بالدولار ، في إشارة إلى دول مجموعة " بريكس" .

وشددت على شبح الرسوم الجمركية أو حتى الحرب التجارية من شأنه أن يزيد من الإرتباك وعدم اليقين الذي يواجه قادة الأعمال في الولايات المتحدة والخارج.

فيما حذر عدداً من الخبراء من أن مجرد التهديد بالرسوم الجمركية يمكن أن يكلف الإستثمار التجاري والوظائف، التأثير على أسعار الأسهم.

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