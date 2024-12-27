روسيا تمنع طائرة آذربيجانية من الدخول إلى مجالها الجوي

عادت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية من طريقها نحو روسيا إلى باكو،الجمعة، وذلك بعد تلقي بلاغا بإغلاق جزء من المجال الجوي في جنوب روسيا التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

روسيا تغلق أجوائها أمام الطائرات الآذربيجانية لحين إنتهاء التحقيقات

و في سياق متصل فقد كشفت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الطائرة الأذربيجانية كان يرتقب أن تحط في مدينة مينيرالني فودي بجنوب روسيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الآذربيجانية في كازاخستان في أثناء تحليقها من باكو إلى جروزني في الشيشان.

وأوضحت السلطات الروسية إنه من الضروري إنتظار الإنتهاء من التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.





الرئيس الأذربيجاني يفضل إنتظار نتائج التحقيقات و السلطات تشتبه في روسيا





و كانت عدة تقارير قد أفادت بأن السلطات الآذربيجانية تعتقد أن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان، في حادث مروع أسفر عن مقتل 38 من ركابها ، قد تحطمت جراء إطلاق صاروخ روسي مضاد للطائرات عليها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مسؤولين كبار رفضوا الكشف عن هويتهم إن صاروخاً كان قد ضرب الطائرة .



بدوره فقد أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنه من المبكر جداً الحديث عن أي تفاصيل أو توجيه إتهامات لأي جهة ، مفضلاًإنتظار نتائج التحقيقات لاسيما بعدما تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة مما سيساهم في كشف العديد من التفاصيل التي قد تفيدالتحقيق.

وفي ذات الإطار فقد نقلت بوابة "كاليبر دوت إيه زد" الإخبارية الإلكترونية في أذربيجان عن مصادر حكومية أن صاروخاً مضاد للطائرات من طراز "بانتسير إس" قد ضرب الطائرة من طراز "إمبراير 190" وهي في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جرزوني بروسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم رصد نشاط للمسيرات الأوكرانية في جمهورية الشيشان وعاصمتها جروزني في نفس توقيت وقوع الحادث .





الولايات المتحدة تدخل على خط الأزمة

وكان مسئول أمريكي قد أعلن، الخميس، إن المؤشرات الأولية ترجح أن يكون نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات ربما هو السبب في إسقاطالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحاته التي تأتي بالتزامن مع إقامة أذربيجان يوم حداد على أرواح العشرات من ضحايا الحادث إنالمؤشرات تشير إلى أن نظامًا روسيًا ضرب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة J2-8243 قبل أن تتحطم بالقرب من أكتاو في كازاخستان.

و أضاف المسؤول الأمريكي إنه إذا تم تأكيد المؤشرات الأولية في النهاية، فقد تكون حالة من الخطأ في تحديد الهوية، حيث أطلقت وحدات روسية مدربة بشكل سيئ النار بإهمال ضد إستخدام أوكرانيا للطائرات بدون طيار.





وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة تقييمًا لحادث تحطم طائرة الركاب الذي وقع، الأربعاء، وأسفر عن مقتل 38 شخصًا على الأقل من أصل 67 شخصًا كانوا على متنها.

وفي ذلك الإطار فقد حث مسؤولون من أذربيجان وكازاخستان وروسيا، وهي ثلاث دول مرتبطة بالحادث ، على عدم التكهن بشأن الحادث حتى إنتهاء التحقيقات.

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