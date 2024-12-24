يشهد الصراع بين روسيا وأوكرانيا توترات متزايدة، خاصة مع استمرار القصـ ـف المتبادل بينهما، وسط تعهد قادة الدول بإحداث مزيد من الدمـ ـار.

وينشر “الموجز” آخر تطورات الحـ ـرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع إطلاق مزيد من المسـ ـيرات والصـ ـواريخ وسقوط عدد كبير من الإصـ ـابات والوفيـ ـات.

روسيا تعلن مقـ ـتل 41 شخصًا جراء القصـ ـف الأوكراني

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية في روسيا مقـ ـتل 41 شخصًا جراء القصـ ـف الأوكراني على أراضيها خلال شهر نوفمبر الماضي.

الرئيس الروسي

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع في روسيا بأنه تم تدمـ ـير 4 مسـ ـيرات أوكرانية في أجواء روستوف وفورونيج.

وأطلقت روسيا، في نوفمبر وحده، مجموعة 2300 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا، ويتزايد العدد بشكل كبير في كل شهر منذ يوليو.

بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من الدمـ ـار بعد هـ ـجوم قازان

ومن جانبه، توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلحاق مزيد من الدمـ ـار بأوكرانيا عقب هـ ـجوم بطائرات مسـ ـيرة علي برجًا سكنيًا في مدينة قازان.

وقال بوتين: "أيا كان ومهما حاولوا التدمـ ـير، سيواجهون دمـ ـارا مضاعفًا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا".

وأضاف بوتين: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد".

بوتين: الصاروخ أوريشنيك علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصـ ـواريخ الفضائية

ومن ناحية أخري، قال بوتين إن الصـ ـاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصـ ـواريخ الفضائية، مؤكدًا أنه لم يوجد مثله من قبل.

وأضاف أن الصــ ـاروخ أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصـ ـواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق.

وتابع بوتين أنه منخرط بشكل عميق فيما يخص تطوير وتصنيع هذا الصـ ـاروخ ويعتبر ذلك جزءً من عمله.

أوكرانيا تتلقي حزمة أسلحة جديدة من ألمانيا

وفي نفس الصدد، تلقت أوكرانيا حزمة أسلحة جديدة وكبيرة من ألمانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية والحكومة الألمانية بأن الحزمة تتضمن 15 دبابة قتال من طراز ليوبارد 1 ايه 5، ودبابتين مضادتين للطائرات من طراز جيبارد، ومدفع هاوتزر 2000، بالإضافة إلى نظامين دفاع جوي من طراز تي-إيريس وقاعدتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

بريطانيا: روسيا ترهق دفاعات أوكرانيا الجوية بالمسـ ـيرات الخادعة

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الاثنين، إن روسيا تستخدم بشكل متزايد مسـ ـيرات خادعة تحتوي على كمية محدودة من المتفـ ـجرات أو لا تحتوي على أي متفـ ـجرات في محاولة لإرهاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

الرئيس الروسي

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية على موقع "إكس" إنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، كان ما يتراوح بين 50 و60 في المئة من المسـ ـيرات الروسية مجرد مسـ ـيرات خادعة.

وتابعت الوزارة البريطانية: "من المحتمل أن تكون بعض أنظمة الخداع تحمل حمولة صغيرة من المتفـ ـجرات (تصل إلى 5 كيلوجرامات)، مما يجعلها أيضًا خطـ ـيرة حال وصولها إلى هدف".

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