ترامب يدعم العمالة المهاجرة وماسك مستعد للحرب من أجلهم

كشفت مجلة "نيوزويك " الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب" دونالد ترامب" ، أكد على أن محاربته للهجرة الغير شرعية، لاتعني محاربته للعمالة المهاجرة التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

تصريحات للتهدئة

وتأتي تلك التصريحات في إطار محاولة للتهدئة بعد الحرب الكلامية التي إشتعلت بين نشطاء من اليمين المتطرف من جهة، و رجال الأعمال الذين يعتقدون أن الهجرة القانونية للعمالة الماهرة بهدف تعزيز الإقتصاد الأمريكي .



وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، "لدي العديد من على ممتلكاتي، لقد كنت مؤمنًا بتأشيرات H-1B لقد إستخدمتها عدة مرات، إنه برنامج رائع".

بداية المعركة

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات الناشطة المحافظة لورا لومر تعيين ترامب لرجل الأعمال الهندي المولد سريرام كريشنان كمستشار سياسي كبير له في مجال الذكاء الإصطناعي.

و أشارت “لومر” إلى دعم كريشنان السابق لتسهيل عمل الأجانب المهرة في الولايات المتحدة، معتبرة أنه "يتعارض بشكل مباشر" مع أجندة ترامب.

بدوره فقد دافع الملياردير إيلون ماسك، والمقرب لترامب، عن العمال المولودين في الخارج بإعتبارهم ضروريين لتلبية إحتياجات الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى ندرة المواهب المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن ماسك يحمل تأشيرة H-1B وتوظف شركتاه Tesla و SpaceX عمالاً يحملون تأشيرة H-1B.



وأتفق معه فيفيك راماسوامي الذي من المقرر أن يرأس إلى جانبه وزارة كفاءة الحكومة المقترحة، في منشور له على منصة X: "لقد كرمت ثقافتنا الأمريكية الرداءة على التميز لفترة طويلة جدًا".

وقال ماسك، إنه "سيذهب إلى الحرب" للدفاع عن تأشيرات H-1B، وهو ما أثار بعض الدهشة على وسائل التواصل الإجتماعي.





ماهي تأشيرة H-B1



تسمح تأشيرة H-B1 ، التي هي محل الخلاف للشركات الأمريكية بتوظيف عمال أجانب في مجالات متخصصة تتطلب معرفة نظرية أو تقنية.

فهي تأشيرة عمل مؤقتة تسمح للأشخاص من الدول الأخرى بالعمل في صناعات محددة مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرعاية الصحية والتمويل وغيرها.

تحظى تأشيرة H1B بشعبية بين المهنيين الذين يرغبون في العمل في الولايات المتحدة لأنها تسمح لهم بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).

للحصول على تأشيرة H1B، يجب على صاحب العمل أولاً تقديم طلب حالة العمل إلى وزارة العمل الأمريكية متبوعًا بعريضة لدى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب من المرشح حضور مقابلة في سفارة أو قنصلية أمريكية في بلده الأصلي.

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