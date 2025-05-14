محافظ البحيرة تستقبل القنصل اليونان لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية

استقبلت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، القنصل العام لدولة اليونان "يوانيس بيراجاكيس" بمكتبها بديوان عام المحافظة في زيارته للمحافظة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وتوطيد أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري واليوناني ، ويعرض الموجز تفاصيل الزيارة.

البحيرة من أهم المحافظات الزراعية

أعربت محافظ البحيرة خلال اللقاء عن ترحيبها الكبير بالزيارة، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة تُعد من أهم المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب اليوناني في مجالات الاستثمار الزراعي، ونقل الخبرات بما يعزز من فرص النمو والتنمية المستدامة.

أعرب القنصل العام اليوناني عن سعادته بزيارة البحيرة

ومن جانبه، أعرب القنصل العام اليوناني عن سعادته الكبيرة بزيارة محافظة البحيرة، مؤكدًا حرصه خلال فترة عمله على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليونان، ودعم الاستثمارات المتبادلة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وما لمسه من إمكانيات كبيرة وفرص واعدة بالمحافظة.

محافظ البحيرة تستقبل القنصل العام لليونان

كما تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار في عدد من المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة الكهربائية، والشمسية، والطاقة الخضراء، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وتم خلال اللقاء بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين المصري واليوناني، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات متعددة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتوفير العمالة المصرية المدربة للسوق اليونانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة.

كما تم استعراض آليات تفعيل هذا البروتوكول على أرض الواقع، والتعريف ببنوده الرئيسية أمام رجال الأعمال والمستثمرين، تمهيدًا لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

أبرز المعالم السياحية والأثرية بالبحيرة

ووجهت المحافظ الدعوة للقنصل العام لزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، خاصة بمركزي وادي النطرون ورشيد، للتعرف على ما تتمتع به البحيرة من تاريخ عريق وفرص استثمارية واعدة.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة جاكلين عازر نموذج حجر رشيد، للقنصل اليوناني دعماً لروابط التعاون التاريخي بين البلدين ، وايضا تم عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، تم خلاله مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي، وتبادل الرؤى حول تنمية العلاقات التجارية بين الشركات المصرية واليونانية.

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