مطار أسيوط يستقبل رحلات سوهاج مؤقتًا بسبب صيانة المطار

أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن قرار تحويل الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي بشكل مؤقت، وذلك اعتبارًا من بداية يوليو 2025، ويأتي هذا القرار نتيجة للبدء في أعمال صيانة طارئة على الممر الرئيسي لمطار سوهاج الدولي، بهدف تحسين مستوى الأمان والكفاءة التشغيلية للمطار.

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أسباب التحويل المؤقت

وأوضح بيان الشركة أن التحويل المؤقت للرحلات سيكون سارياً حتى الانتهاء من أعمال الصيانة التي تشمل إصلاح الممر الرئيسي RWY 15/33 ، وتعتبر هذه الأعمال ضرورية لضمان توافر بيئة آمنة للمسافرين والطائرات، وهو ما يقتضي توقيف بعض العمليات الجويشة في المطار لفترة محدودة.

تفاصيل التحويل إلى مطار أسيوط الدولي

وبحسب بيان الشركة، سيؤثر القرار بشكل مؤقت على جميع الرحلات الداخلية والدولية التي كانت تُسير من مطار سوهاج الدولي، حيث سيتم نقل العمليات الجوية إلى مطار أسيوط الذي يبعد نحو 45 كيلومترًا فقط عن سوهاج، وسيتمكن المسافرون من الاستفادة من المرافق المتوفرة في مطار أسيوط حتى انتهاء أعمال الصيانة.

تدابير لتسهيل الانتقال للمسافرين

وقد أكدت الشركة المصرية للمطارات أنها بصدد العمل على توفير جميع الخدمات اللازمة لتسهيل عملية الانتقال للمسافرين من سوهاج إلى أسيوط، مشيرة إلى أن الرحلات ستستمر بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد المحددة، مع توفير خدمات النقل المجانية بين المدينتين لراحة الركاب ،كما أكدت على ضرورة أن يتابع المسافرون مواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران المعنية، التي ستقوم بإبلاغ الركاب بالتفاصيل الدقيقة حول التغيرات المؤقتة في جداول الرحلات.

أهمية أعمال الصيانة لمطار سوهاج الدولي

هذا التحويل يأتي في إطار حرص الهيئة على تأمين العمليات الجوية وتحقيق أعلى معايير السلامة في المطارات المصرية، إذ تعد أعمال الصيانة جزءًا من سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تهدف إلى رفع كفاءة المطارات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين.

نصائح للمسافرين خلال فترة التحويل

وفي الختام، دعت الشركة المصرية للمطارات جميع المسافرين إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذا التحويل المؤقت، مؤكدة أن العمل على استئناف الرحلات من مطار سوهاج سيكون فور الانتهاء من أعمال الصيانة بشكل كامل، وطالبت المسافرين بمتابعة آخر المستجدات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال شركات الطيران.

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