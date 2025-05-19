معلومات عن رئيس وزراء السودان الجديد وأبرز التحديات علي طاولته

رئيس وزراء السودان الجديد.. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الاثنين، مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين د. كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ، رئيسًا لمجلس الوزراء السوداني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن د. كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ، رئيس وزراء السودان الجديد والمناصب التي تقلدها، ومسيرته الأكاديمية.

أبرز المعلومات عن رئيس وزراء السودان الجديد

وُلد الدكتور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان الجديد، في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة، وعُرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية.

رئيس وزراء السودان الجديد

وشغل رئيس وزراء السودان الجديد منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).

المسيرة الأكاديمية لـ رئيس وزراء السودان الجديد

وحصل رئيس وزراء السودان الجديد على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، وبعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.

وتتميز المسيرة الأكاديمية لـ رئيس وزراء السودان الجديد بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسية والشئون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

وعمل رئيس وزراء السودان الجديد أستاذاً في الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً في القضاء بجامعة أوهايو، وأستاذاً في القانون الدولي وفي قانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم. كما تم تعيينه أستاذاً فخرياً للقانون بجامعة بكين.

ويُعتبر رئيس وزراء السودان الجديد شخصية محورية في الدبلوماسية السودانية، حيث توسط بين الفرقاء في الأزمات الحادة التي شهدتها البلاد، كما مثّل السودان في مؤتمرات دولية وإقليمية عديدة، وألقى محاضرات في مواضيع أكاديمية متقدمة.

أبرز التحديات علي طاولة رئيس وزراء السودان الجديد

ويواجه رئيس وزراء السودان الجديد عددًا من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.

الجدير بالذكر أن منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك، قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

منذ ذلك الحين، تولى وزير شؤون مجلس الوزراء مهام رئيس الوزراء بالإنابة. وأفادت الذراع الإعلامية لمجلس السيادة أن "رئيس المجلس أصدر مرسومًا دستوريًا بتعيين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسًا لمجلس الوزراء".

عدّلت الحكومة الوثيقة الدستورية في 19 فبراير، مانحةً مجلس السيادة حق تعيين رئيس الوزراء وإقالته بناءً على توصية من السلطة التشريعية الانتقالية، المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

ومددت التعديلات الدستورية الفترة الانتقالية إلى 39 شهرًا، تبدأ من 23 فبراير 2025، وهو تاريخ نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، في حال عدم التوصل إلى توافق وطني أو إجراء انتخابات جديدة.

وجاء قرار تعيين إدريس رئيسًا للوزراء في السودان بعد اعتذار سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، دفع الله الحاج، الذي عُيّن وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء وكُلّف بمهام رئيس الوزراء المؤقت في 30 أبريل.

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