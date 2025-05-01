أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع عمر صديق وزير خارجية السودان الجديد، اليوم الخميس، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وينشر “الموجز” تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ووزير الخارجية السوداني الجديد وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السوداني

أكد وزير الخارجية على العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع السودان خلال هذه المرحلة الدقيقة

وشدد وزير الخارجية على تضامن مصر مع دولة السودان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدًا الحرص على التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وزير الخارجية السوداني يعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان

من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني الجديد اللفتة الكريمة للاتصال فور تعيينه، معرباً عن تقديره الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تبذله مصر من جهود لدعم السودان، واتفق الوزيران على تكثيف التواصل والتشاور خلال الفترة القادمة.

تكليف السفير عمر محمد أحمد صديق وزيراً للخارجية

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد اعتمد قرار مجلس الوزراء بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق، وزيرًا للخارجية.

وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البرهان أصدر قرارًا بتكليف السفير دفع الله الحاج علي، وزيرًا لشئون مجلس الوزراء، ومكلفًا بتسيير مهام رئيس الوزراء.

وفي 18 أبريل الجاري، أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية علي يوسف، من منصبه بعد أقل من 6 أشهر من تكليفه بالمنصب في نوفمبر الماضي.

ومنذ تسلمه مهام وزارة الخارجية في نوفمبر، أثار يوسف جدلًا كبيرًا خصوصًا بعد دفاعه عن اتفاق أبرمه نظام المخلوع عمر البشير في 2017، يتيح لروسيا إقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر في بورتسودان، وتأكيده بأنه لا مانع من أن يمنح السودان دولًا أجنبية قواعد بحرية على طول سواحله.

ومنذ اندلاع الحـ ـرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ونقل مقر الحكومة إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد، تعاقب 3 وزراء على وزارة الخارجية، وسط توتر كبير شهدته علاقات السودان مع عدد من دول المنطقة.

وبعد عملية عسكرية واسعة في وسط السودان، أعلن الجيش السوداني سيطرته على العاصمة بعد إحراز تقدم في مدن رئيسية أخرى.

السودان

آخر تطورات الأوضاع في السودان

ويشهد السودان حـ ـرباً بين الحليفين السابقين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب خلافهما على السلطة بعد انقلابهما على الحكم عام 2021.

وتسبب النـ ـزاع في مقـ ـتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون سوداني، إلى جانب تدمـ ـير شبه كامل للبنية التحتية والمرافق الطبية في البلاد.

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