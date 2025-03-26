من داخل القصر الرئاسي البرهان يعلن : الخرطوم الآن حرة

وصل رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إلى القصر الرئاسى بالعاصمة الخرطوم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



البرهان يعلن تحرير العاصمة الخرطوم

وقال البرهان من داخل القصر الرئاسى: "انتهى الأمر.. الخرطوم حرة"



هذا وكان المتحدث بإسم الجيش، نبيل عبد الله، قد أعلن إن قوات الجيش "استعادت المطار وتم تأمينه بالكامل" بعد عامين من تمركز قوات الدعم السريع داخله.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش يحاصر منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق، وهي آخر معقل رئيسي للدعم السريع في منطقة الخرطوم.

وكان الجيش أعلن الأسبوع الجاري سيطرته على القصر الجمهوري ومنشآت حيوية أخرى منها المصرف المركزي ومقر المخابرات الوطنية.

كما عمل الجيش على تطويق، جسر المنشية من الجانبين، وهو أحد الجسور التي تعبر النيل الأزرق شرق الخرطوم، تاركا جسر جبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير لخروج الدعم السريع من المنطقة التي يسيطر عليها. وأضاف المصدر أن "بقايا ميليشيا الدعم السريع تفرّ الآن عبر جسر جبل أولياء".



وذلك وسط إتهامات من قِبل مجموعات مراقبة وقوات الدعم السريع للجيش بقصف جوي يعتبر من أكثر الهجمات حصدا للضحايا في الحرب، وقد أودى بحياة 270 شخصا على الأقل، وفق شهود عيان، في منطقة سوق بإقليم دارفور.

الدعم السريع مازال يتمركز في ضواحي الجنوب

وبحسب شبكة مونت كارلو الدولية فلا تزال قوات الدعم السريع تتمركز في جبل أولياء وضواحي جنوب وغرب أم درمان في الخرطوم الكبرى.

وأصبح جسر جبل أولياء الذي يعبر النيل الأبيض، المنفذ الوحيد لقوات الدعم السريع إلى خارج الخرطوم باتجاه معقلها في إقليم دارفور في غرب السودان. ولم تعلق قوات الدعم السريع على تقدّم الجيش.



وأوضحا مصدران طبيان إن الدعم السريع أخلى مستشفى التميز القريب من المطار، والذي كان يستخدمه منذ بداية الحرب لعلاج مقاتليه.

أما في جنوب العاصمة، "أصبحت حركة الدعم السريع في الشوارع قليلة منذ يوم الأحد"، وفقا لعيسى حسين أحد سكان المنطقة. وقال حسين "رأيت أمس سبع سيارات تحمل أثاثا وعائلات، وتتجه ناحية جبل أولياء".



هذا وقد أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات سكان بانسحاب مقاتلي الدعم السريع من مناطقهم في وسط الخرطوم. ويظهر في الصور أحد مقاتلي الجيش وهو يحتفل مع المواطنين.

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