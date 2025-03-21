عاجل| الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم ومعدات الدعم السريع

في تطورات متسارعة للأحداث في السودان، أعلن الجيش السوداني عن سيطرته على القصر الرئاسي في الخرطوم، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع. وقد جاء هذا الإعلان بعد أيام من تصاعد حدة القتال بين الطرفين في العاصمة السودانية.

الموجز ينقل لكم تفاصيل الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم ومعدات الدعم السريع.

الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم

كشف متحدث باسم الجيش السوداني، عن أن القوات المسلحة السودانية سيطرت على وزارات وسط العاصمة الخرطوم، بعد تحريرها من قبضة عناصر الدعم السريع.

وذكر المتحدث: «سيطرنا على القصر الرئاسي وآليات ومعدات تابعة لقوات الدعم السريع»، حسب «CNBC Arabia».

وأكد الجيش السوداني في بيان رسمي سيطرته الكاملة على القصر الرئاسي ومباني الوزارات وسط الخرطوم، وأشار البيان إلى "سحق شراذم ميليشيات الدعم السريع" في تلك المناطق.

وبث التلفزيون السوداني بيان الجيش السوداني الذي أعلن فيه عن تلك السيطرة.

وقد شهدت الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتم تداول أنباء عن تدمير معدات تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء على كميات من أسلحتها

وأظهرت صور حديثة ظهور قائد السيطرة على متحركات الخرطوم بالجيش السوداني اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي داخل القصر الجمهوري رفقة عناصر الجيش.

وتسبب القتال في تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث نزح الآلاف من منازلهم، وتفاقمت الأزمة الإنسانية في ظل نقص الغذاء والدواء والمياه.

وأشار العديد من المصادر الإخبارية إلى أن الصراع في السودان تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد الجيش السوداني استمراره في القتال حتى "تطهير كامل البلاد من الميليشيات وأعوانها"، وانسحبت قوات الدعم السريع المتبقية نحو منطقة السوق العربي وسط الخرطوم حيث يطارد الجيش السوداني القوات المنسحبة والمتراجعة من معركة القصر.

ولا تزال أجزاء من الخرطوم تحت سيطرة ميليشيا قوات الدعم السريع، التي تسيطر على المناطق الغربية والجنوبية والوسطى من البلاد، بما في ذلك دارفور.

ويحذر مراقبون من استمرار القتال وتأثيره على المدنيين، كما توجد تحذيرات من منظمات دولية بخصوص تفاقم الأوضاع في السودان.

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