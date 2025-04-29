وزير الخارجية يؤكد على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهـ ـاب

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وينشر “الموجز” تفاصيل المباحثات بينهما وأبرز الملفات التي تم مناقشتها بين الجانبين.

قدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الصومالي

وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة حسين شيخ محمود رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية

وأكد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية على وقوف مصر إلى جانب دولة الصومال في مواجهة الإرهـ ـاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي فى مجال مكافحة الإرهـ ـاب.

وزير الخارجية يبحث سبل دعم التعاون الثنائي مع الصومال

وتبادل وزير الخارجية مع نظيره الصومالي الرؤى والتقديرات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وأكدا على أهمية مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي يعرب عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للصومال على كافة المستويات،

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للصومال على كافة المستويات، مثمناً مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، استجابةً لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية، والتزامها الدائم بدعم أمن واستقرار بلاده.

مصر والصومال يرفعان العلاقات بينهما لشراكة إستراتيجية

وكان الرئيس السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميسقد وقعا الإعلان السياسي المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية، كما ناقشا مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.

وشدد الرئيس السيسي على الروابط والعلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي "تشهد تطورا كبيرا".

وأوضح الرئيس السيسي أنهما وقّعا إعلانا سياسيا مشتركا، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية، وثقافية، واقتصادية أخرى.

الرئيس السيسي

وقال الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري، الموقع بين البلدين بالقاهرة بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

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