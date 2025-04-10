3 ملفات شائكة تسيطر علي مباحثات وزير الخارجية ونظيره الإيرانى

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وتم التطرق لبحث عدد من الملفات الهامة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز الملفات التي بحثها وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الإيرانى، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية وخاصة في البحر الأحمر وكذلك مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.

تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الإيرانى

ومن جانبه، قال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية إيران تناول المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى التطورات في البحر الأحمر

كما تناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيران التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العـ ـنف والتصعيد.

وزير الخارجية يستعرض جهود مصر بشأن أزمة غـ ـزة

كما تناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيران التطورات فى قطاع غـ ـزة، حيث تناول وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على احتواء التصعيد الراهن.

حصيلة الشهداء في قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غـ ـزة إلى 50846، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عـ ـدوان الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115729، منذ بدء العـ ـدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بحسب وكالة وفا.

قطاع غـ ـزة

وأشارت المصادر، إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة 36 شهيدًا منهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم، و41 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1.482 شهيدا، و3.688 إصابة.

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