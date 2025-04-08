أبرزها التعاون الثنائي وتطورات غـ ـزة.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الياباني

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، اتصالاً هاتفياً من "تاكيشي إيوايا" وزير خارجية اليابان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وتاكيشي إيوايا وزير خارجية اليابان، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

مباحثات وزير الخارجية ونظيره الياباني

أعرب وزير الخارجية، في بداية اللقاء، عن تقديره للرسالة الخطية التي تلقاها من وزير خارجية اليابان مؤخرًا، والتي تضمنت توجيه الشكر لمصر لجهودها في الإجلاء الطبي للجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في اليابان.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، ووقف التصعيد الإسرائـ ـيلى وعـ ـدوانه الغاشم تجاه الشعب الفلسطينى، مستعرضًا الخطة العربية لـ إعادة إعمار قطاع غـ ـزة والمؤتمر المقرر أن تستضيفه القاهرة لإعادة إعمار غـ ـزة.

وزير خارجية اليابان: يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غـ ـزة

من جانبه، أعرب وزير خارجية اليابان عن تقدير الجانب الياباني لمصر للأخذ بزمام المبادرة اتصالاً بخطة إعادة الإعمار فى غـ ـزة، وتطلع اليابان أن تكون الخطة نواه لخلق وضع قابل للاستدامة والتهدئة والإعمار.

وزير خارجية اليابان: عازمون على الاستمرار في الإجلاء الطبي للجرحى والمصابين الفلسطينيين

كما ثمن وزير خارجية اليابان جهود الوساطة المصرية، وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكداً عزم اليابان على الاستمرار في الإجلاء الطبي للجرحى والمصابين الفلسطينيين، والانخراط مع الأطراف الفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزيرالخارجية يناقش العلاقات الثنائية بين مصر واليابان

من ناحية أخري، تطرق وزيرالخارجية إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر واليابان، معرباً عن الحرص على تطوير مختلف جوانب التعاون، والمشاركة في جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين المقرر عقدها في يونيو 2025.

وزير الخارجية يعرب عن اعتزام مصر المشاركة في فعاليات قمة آلية "التيكاد"

كما أعرب وزير الخارجية عن اعتزام مصر المشاركة في فعاليات قمة آلية "التيكاد" التي من المقرر أن تستضيفها في اليابان خلال شهر أغسطس 2025، مبرزاً حرص مصر على بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين اليابان وإفريقيا، وعلى رأسها الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

وزير الخارجية يؤكد علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان

وأكد وزير الخارجية على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجانب الياباني، بما يعزز استثمارات الشركات اليابانية في مصر ويتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، منوهاً إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يتيح لها سهولة وسرعة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وزير الخارجية: نتطلع لمشاركة اليابان في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وعلى صعيد التعاون في مجال الثقافة والتعليم، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لمشاركة يابانية رفيعة المستوى في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في مطلع يوليو القادم، لاسيما في ظل المساهمة اليابانية المقدرة في إنشاء المتحف.

كما تطرق وزير الخارجية إلى زيارة وزير التربية والتعليم المصري إلى طوكيو مؤخراً للتعرف على تجربة اليابان في نظم التعليم المختلفة، مبرزاً اهتمام مصر البالغ بتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني العالي، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية التي تعد ضمن أهم ثمار التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم.

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