3 ملفات شائكة علي طاولة وزير الخارجية ونظيره السيشلي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت، جلسة مباحثات مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل، وتم التطرق لبحث عدد من الملفات الهامة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية سيشل، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، وفي مقدمتها التعاون الثنائي، وتطورات القضايا لإقليمية.

وزير الخارجية يؤكد علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسيشل

أكد وزير الخارجية في بداية جلسة المباحثات مع وزير خارجية جمهورية سيشل على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسيشل، والتطلع لتعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يحقق المنفعة المشتركة.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يكشف عن الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين مصر وسيشل

وأشار وزير الخارجية إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين، لا سيما عبر زيادة الصادرات المصرية إلى سيشل، في إطار عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، وكذلك تيسير نفاذ الدواء المصري إلى السوق السيشلي في ضوء الميزة التفضيلية التي تحظى بها الأدوية المصرية في القارة الأفريقية من حيث الجودة والأسعار التنافسية.

وشدد وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية سيشل على الحرص المشترك على خروج هذه الزيارة بنتائج ملموسة تعزز أواصر التعاون الثنائي، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز آفاق التعاون في قطاع السياحة باعتباره عصب الاقتصاد السيشلي.

وزير الخارجية يعرب عن استعداد مصر لزيادة الاستثمارات المصرية في سيشل

وأعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات المصرية في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية في سيشل، استنادًا إلى التجارب الناجحة لمصر في هذا المجال في دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى زيادة صادرات المنتجات المصرية الخاصة بالتجهيزات الفندقية.

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز استفادة الجانب السيشلي من الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات، بما يتماشى مع خطط سيشل لتطوير قطاع السياحة الحيوي لديها وتنويع اقتصادها.

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية سيشل القضايا التي تهم القارة الأفريقية

كما تطرق لقاء وزير الخارجية ووزير خارجية سيشل للحديث عن التطورات الإقليمية والقضايا التي تهم القارة الأفريقية، حيث أكد الوزيران على أهمية تحقيق الاستقرار في ممرات الملاحة الدولية، خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي لسيشل على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية بالقرب من منطقة القرن الأفريقي.

وزير الخارجية يناقش مع مع وزير خارجية سيشل تداعيات الحـ ـرب في غـ ـزة

كما ناقش وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية سيشل تداعيات الحـ ـرب في غـ ـزة واتساع نطاقها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية دعم الخطة العربية والإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء، أشاد وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية سيشل بالتنسيق القائم بين بعثتي البلدين في الاتحاد الأفريقي، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور في القضايا التي تهم القارة والموضوعات الخاصة بتعزيز دور الاتحاد الأفريقي، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي، مع التأكيد على الالتزام بالمواقف الأفريقية الموحدة تجاه تغير المناخ، وضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لضمان إتاحة التمويل الميسر للدول الأفريقية الأكثر تضررًا.

وزير الخارجية ونظيره السيشلي

كما وقعا وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية سيشل على مذكرة تفاهم في مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات جوازات السفر الرسمية في إطار تيسير التنسيق والتعاون الثنائي، وأكد الوزيران التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية يستعرض دور مصر لوقف الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية في غـ ـزة

آخر تطورات الأوضاع في غـ ـزة بعد سيطرة الاحتلال علي شمال القطاع