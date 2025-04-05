آخر تطورات الأوضاع في غـ ـزة بعد سيطرة الاحتلال علي شمال القطاع

توغل الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم السبت، في مناطق جديدة داخل قطاع غـ ـزة وذلك لتوسيع سيطرته عليها، ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائـ ـيلية عزمها السيطرة على مناطق واسعة من خلال عملية عسكرية في جنوب القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وتفاصيل إعلان الجيش الإسرائـ ـيلي توغله لتوسيع سيطرتها في منطقة بشمال قطاع غـ ـزة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يوسع سيطرته علي شمال قطاع غـ ـزة

قال الجيش الإسرائـ ـيلي، إن قواته توغلت لتوسيع سيطرتها في منطقة بشمال قطاع غـ ـزة، بعد أيام من إعلان الحكومة الإسرائـ ـيلية عزمها السيطرة على مناطق واسعة من خلال عملية في جنوب القطاع.

قطاع غـ ـزة

وأضاف الجيش الإسرائـ ـيلي في بيان له أن الجنود الذين ينفذون العملية في حي الشجاعية شرقي مدينة غـ ـزة، الواقعة في شمال قطاع غـ ـزة يسمحون للمدنيين بالخروج عبر طرق منظمة، بينما يواصلون توسيع المنطقة التي حددتها إسرائـ ـيل منطقة أمنية داخل القطاع.

الجيش الإسرائـ ـيلي: قضينا علي إرهـ ـابيين ودمـ ـرنا بنى تحتية إرهـ ـابية في غـ ـزة

وأفاد الجيش الإسرائـ ـيلي بأنه في إطار العملية، قضت القوات الإسرائـ ـيلية على عدد من الإرهـ ـابيين ودمـ ـرت بنى تحتية إرهـ ـابية في غـ ـزة، ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة إرهـ ـابية.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: الجيش الإسرائـ ـيلي يوسع عملياته في غـ ـزة للسيطرة على مناطق واسعة

وكان وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس قال إن الجيش الإسرائـ ـيلي يوسع عملياته في غـ ـزة للسيطرة على مناطق واسعة، بعد استئناف هـ ـجومه على قطاع غـ ـزة المـ ـدمّر في مارس الماضي.

نتنياهو: الجيش الإسرائـ ـيلي يقوم بـ "تجزئة" غـ ـزة و السيطرة على مساحات فيه

وفي نفس الصدد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائـ ـيلي يقوم بـ "تجزئة" قطاع غـ ـزة والسيطرة على مساحات فيه، للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي دبابة إسرائـ ـيلية على تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غـ ـزة ، في موقع يتيح لها رؤية واضحة لمدينة غـ ـزة وما وراءها حتى الشاطئ.

وتسبب التوغل الإسرائـ ـيلي في غـ ـزة في فرار مئات السكان وهم يحملون أمتعتهم سيرا على الأقدام أو على عربات تجرها الحمير أو في سيارات، وذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائـ ـيلي أحدث سلسلة من تحذيرات الإخلاء التي تقول الأمم المتحدة إنها تغطي الآن حوالي ثلث قطاع غـ ـزة.

القسام: نصف الرهائن موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائـ ـيلي إخلاءها

ومن جانبها، حذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، إسرائـ ـيل من أن هـ ـجومها العسكري في قطاع غـ ـزة يجعل الرهائن في ظروف "خـ ـطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائـ ـيلي إخلاءها.

كتائب القسام

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان إن "نصف أسرى العـ ـدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتـ ـلال إخلاءها في الأيام الأخيرة"، مضيفًا: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

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