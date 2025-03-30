عاجل.. نتنياهو يعلن شروطه لإنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة

أدلي رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات هامة تتعلق بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل الكاملة لتصريحات نتنياهو خلال التقرير التالي.

قال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إنهم مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية لـ الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة التي يتم بموجبها نزع سـ ـلاح حركة حماس وإخراج قادتها من غـ ـزة.

نتنياهو يؤكد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة

وأضاف نتنياهو أنه وحكومته يريدون ضمان السيطرة الأمنية الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة دون تمكين لأحد غيرها، وذلك في إطار تطبيق خطة ترامب للهجرة.

نتنياهو

نتنياهو: الضغط العسكري هو الحل الوحيد لإعادة الأسرى

وأصر نتنياهو على أحادثيه القديمة بقوله أن الضغط العسكري هو ما سيعيد الأسرى وليس الشعارات والادعاءات الفارغة التي أسمعها في استديوهات الأخبار على وسائل الإعلام، معتبرًا أن الأمر يستحق مواصلة الحملة العسكرية رغم الانفتاح على أمر إنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة.

ارتفاء عشرات الشهداء جراء قصف إسرائـ ـيلي علي خانيونس

ومن ناحية أخري، ارتقى 20 شهيداً بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم حيث شن الاحتـ ـلال غـ ـارات عدة على وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكدت مصادر رسمية ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى 17 شهيد جراء غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت جنوبي قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم، كما استشهد 24 شخصا إثر غـ ـارات إسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة منذ فجر السبت.

آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة

وتواصل قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قصفها الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق قطاع غـ ـزة، كما تحاصر دبابات الاحـ ـتلال عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق توغلها في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

وفي الضفة الغربية، قالت بلدية جنين إن الاحتلال يواصل فرض حصار مشدد على محافظة جنين، كما دمـ ـر نحو 600 منزل والبنية التحتية بشكل كامل في مخيم جنين.

من جهتها، قالت حماس إنها تسلمت مقترحا لوقف إطلاق النار من الوسطاء في مصر وقطر ووافقت عليه.

قطاع غـ ـزة

فيما، بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس) تسجيلا جديدا لأسير إسرائـ ـيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".

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