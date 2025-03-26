وزير الخارجية يستعرض دور مصر لوقف الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية في غـ ـزة

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا هامًا مع حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في ضوء التصعيد الإسرائـ ـيلي والانتـ ـهاكات غير المسبوقة في قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.

مباحثات وزير الخارجية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بحث د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تطورات الأوضاع الخـ ـطيرة في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية فى ضوء التصعيد الإسرائـ ـيلي ومواصلة العـ ـدوان على الشعب الفلسطيني.

قطاع غـ ـزة

واستمع وزير الخارجية خلال الاتصال لعرض شامل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التدهور الشديد فى الضفة الغربية، وكذلك قطاع غـ ـزة فى ضوء الممارسات الإسرائـ ـيلية غير الإنسانية والانتـ ـهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.

وزير الخارجية يستعرض اتصالات مصر لوقف الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية

من جانبه، استعرض وزير الخارجية مجمل الاتصالات التى تجريها مصر بالتعاون مع قطر فى إطار العمل على التوصل إلى تهدئة ووقف الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والتفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

الأونروا تكشف عن حصيلة حالات النزوح من قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في قطاع غـ ـزة، منذ استئناف إسرائـ ـيل عملياتها العسكرية في كل أنحاء القطاع.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك، إن النازحين أجبروا على الفرار من القصـ ـف الذي لا هوادة فيه في قطاع غـ ـزة تحمل العائلات ما لديها من القليل دون مأوى، ولا أمان، ولا يوجد مكان تذهب إليه".

وأشارت الأونروا إلى أن السلطات الإسرائـ ـيلية قطعت كل المساعدات، الطعام شحيح والأسعار ترتفع، هذه كارثة إنسانية، مشددة على ضرورة أن ينتهي الحصار.

7% من سكان غـ ـزة أصبحوا ضحايا لـ الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

وأوضح المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية، منير البرش، أن من بين الشهداء في قطاع غـ ـزة هناك 15.613 طفلاً، من بينهم 872 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، بينما ولد 247 طفلاً في أتون الحـ ـرب واستشهدوا في نفس الوقت.

كما بيّن المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 7% من إجمالي سكان قطاع غـ ـزة أصبحوا ضحايا لهذه الحـ ـرب الوحشية، ما بين شهيد وجريح.

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