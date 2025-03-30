عاجل.. الاحتلال الإسرائـ ـيلي يشن غارات عنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة

ارتكبت إسرائـ ـيل جـ ـرائم بشعة قطاع غـ ـزة اليوم الأحد وصعدت من عـ ـدوانها علي المدنيين مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وما أسفرت عنه الغـ ـارات العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي قطاع غـ ـزة.

آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة

ارتقى 20 شهيداً بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم حيث شن الاحتـ ـلال غـ ـارات عدة كثيفة على وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن عدد الشهداء الذين وصلوا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس ارتفع إلى 17 جراء غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت جنوبي قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم.

حصيلة ضحايا الغارات الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة

سبق واستشهد 24 شخصا إثر غـ ـارات إسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة منذ فجر السبت بينما بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس) تسجيلا جديدا لأسير إسرائـ ـيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".

وتواصل قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قصـ ـفها الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق قطاع غـ ـزة، كما تحاصر دبابات الاحتـ ـلال عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق توغلها في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

الاحتـ ـلال يواصل فرض حصـ ـار مشدد على محافظة جنين

وفي الضفة الغربية، قالت بلدية جنين إن الاحتـ ـلال يواصل فرض حصار مشدد على محافظة جنين، كما دمر نحو 600 منزل والبنية التحتية بشكل كامل في مخيم جنين.

من جهتها، قالت حماس إنها تسلمت مقترحا لوقف إطـ ـلاق النـ ـار من الوسطاء في مصر وقطر ووافقت عليه.

نتنياهو يعلن شروطه لإنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، قال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إنهم مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية لـ الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة التي يتم بموجبها نزع سـ ـلاح حركة حماس وإخراج قادتها من غـ ـزة.

وأضاف نتنياهو أنه وحكومته يريدون ضمان السيطرة الأمنية الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة دون تمكين لأحد غيرها، وذلك في إطار تطبيق خطة ترامب للهجرة.

نتنياهو

نتنياهو: الضغط العسكري هو الحل الوحيد لإعادة الأسرى

وأصر نتنياهو على أحادثيه القديمة بقوله أن الضغط العسكري هو ما سيعيد الأسرى وليس الشعارات والادعاءات الفارغة التي أسمعها في استديوهات الأخبار على وسائل الإعلام، معتبرًا أن الأمر يستحق مواصلة الحملة العسكرية رغم الانفتاح على أمر إنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة.

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