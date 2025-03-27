اليونيسف تفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في قطاع غـ ـزة

أدلي كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتصريحات هامة تتعلق بتطورات الأوضاع قطاع غـ ـزة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تصريحات كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بشأن مستجدات الأوضاع في غـ ـزة، والظروف المأسـ ـاوية التي يعاني منها سكان القطاع.

اليونيسف: الصمود الفلسطيني حتي الآن هو شيء غير متوقع

أكد كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أن الصمود الفلسطيني حتى الآن في ظل تلك الظروف المأسـ ـاوية ومنذ بداية الحـ ـرب هو شيء غير متوقع.

قطاع غـ ـزة

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن توقف المساعدات لليوم الـ 27 تمثل انتكاسة في عملية الاستجابة الإنسانية من بعد تنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة ودخول المساعدات وبدأنا في إنقاذ الأطفال من دائرة سوء التغذية الحاد وبعد توقف المساعدات أخذت أرقام الأطفال المعرضة لسوء التغذية تتصاعد مرة أخرى.

اليونيسف: 16 ألف شخص بحاجة إلى الإخلاء الطبي من غـ ـزة

وأضاف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن هناك عدد كبير من الأطفال بحاجة إلى الإخلاء الطبي، ما لا يقل عن 4500 بحسب أرقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية من أصل 16 ألف شخص بحاجة إلى الإخلاء الطبي التي توقفت بسبب غلق المعابر وهو ما يؤثر كل خططنا.

وتابع المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف: "أننا نتقاسم الأدوار مع كل من يعمل في مجال الاستجابة الإنسانية في قطاع غـ ـزة مثل وكالة الأونروا التي تقدم الرعاية الصحية من خلال مراكزها المنتشرة في القطاع ومنظمة الصحة العالمية التي تعنى بقضية الإخلاءات الطبية وتوفير بعض المواد والإمدادات الطبية ونحن في اليونيسف نقوم بالعمل على رفع نسبة التطعيمات والعمل على إنشاء مساحات تعليم مؤقتة وعودة الحياة إلى طبيعتها وإدخال الدعم الغذائي".

اليونيسف: أدوار كل من يعمل في المجال الإنساني في غـ ـزة أصبحت مشوشة

وأشار المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن أدوار كل من يعمل في المجال الإنساني في غـ ـزة أصبحت مشوشة بسبب استئناف الحـ ـرب مرة أخرى إلى القطاع دون مؤشرات بانتهائها قريبًا حيث أن تحرك المواطنين أصبح من التحديات الكبرى التي تواجه عملنا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر من نفاذ الإمدادات والوقت والحياة في غـ ـزة نتيجة القصف وأوامر التهجير الإسرائيلية اليومية، مشيرًا إلى الآثار المدمـ ـرة التي يواجهها أكثر من مليوني شخص في غـ ـزة للمنع الممنهج للتحرك الإنساني داخل قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء تغطي الآن 17% من مساحة غـ ـزة

فيمَا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المساحة اللازمة لبقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع إصدار أوامر تهجير إسرائـ ـيلية جديدة يوميًا، مشيرًا إلى أن أوامر الإخلاء تغطي الآن 17% من مساحة غـ ـزة في أسبوع واحد فقط محذرًا من أن المخزون الطبي والغاز والوقود ينخفض بشكل خـ ـطير.

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