وزير الخارجية يؤكد مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لـ البنان وحكومته

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع نظيره اللبناني يوسف رجى، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع في دولة لبنان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي ين وزير الخارجية ونظيره اللبناني، وأبرز الملفات التي تم مناقشتها بين الجانبين.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري للتعاون مع الجانب اللبناني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية الأساسية في لبنان.

وتناول وزير الخارجية، في هذا السياق، تطلع مصر لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في أقرب وقت.

لبنان

وزير الخارجية: مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لـ البنان الشقيق وحكومته

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لـ دولة لبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل.

كما تناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني تطورات الوضع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.

وزير الخارجية يطالب بضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العـ ـدائية في جنوب لبنان

كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العـ ـدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائـ ـيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

الرئيس اللبناني يوجه رسائل هامة لـ الداخل اللبناني ورعاة اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

ومن ناحية أخري، كان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون قد وجه رسائل هامة لـ الشعب اللبناني، وكذلك لرعاة اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع إسرائـ ـيل.

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن الإصلاحات تُعدّ أولوية بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمـ ـرته إسرائـ ـيل، مع استمرار العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني.

وقال الرئيس اللبناني في تصريحات له: "على رعاة اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع دولة الاحتـ ـلال العمل على الضغط عليها للالتزام به حفاظًا على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العـ ـدائية.

وأضاف الرئيس اللبناني للمبعوث الفرنسي: "الإجراءات التي نتخذها على الصعيد الإداري تعطي رسائل إيجابية داخل لبنان وخارجه".

الرئيس اللبناني

وتابع الرئيس اللبناني قائلًا: "سنواصل جهودنا لإعادة الثقة في ظل الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الإطار".

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