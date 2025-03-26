الرئيس اللبناني يوجه رسائل عاجلة للداخل اللبناني ورعاة اتفاق وقف إطلاق النـار

وجه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، رسائل هامة لـ الشعب اللبناني، وكذلك لرعاة اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع إسرائـ ـيل، وينشر “الموجز” أبرز تصريحات رئيس لبنان خلال التقرير التالي.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن الإصلاحات تُعدّ أولوية بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمـ ـرته إسرائـ ـيل، مع استمرار العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني.

الرئيس اللبناني يوجه رسائل هامة لـ الداخل اللبناني ورعاة اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وقال الرئيس اللبناني في تصريحات له: "على رعاة اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع دولة الاحتـ ـلال العمل على الضغط عليها للالتزام به حفاظًا على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العـ ـدائية.

لبنان

وأضاف الرئيس اللبناني للمبعوث الفرنسي: "الإجراءات التي نتخذها على الصعيد الإداري تعطي رسائل إيجابية داخل لبنان وخارجه".

وتابع الرئيس اللبناني قائلًا: "سنواصل جهودنا لإعادة الثقة في ظل الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الإطار".

نتنياهو يقرر ضـ ـرب لبنان

أصدر رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بداية الأسبوع، تعليمات لقوات الجيش الإسرائـ ـيلي بـ العمل بقوة ضد عشرات الأهداف في لبنان.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن نتنياهو أكد أن الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها.

وأضاف البيان: "لن تسمح إسرائـ ـيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائـ ـيليين والتجمعات السكانية الشمالية".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتجدد القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على بلدات جنوب لبنان مما أدي إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعلن مـ ـهاجمة أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

من جهته، قال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إنه يـ ـهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وجاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

تفاصيل الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي جنوب لبنان

شن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي هـ ـجومًا عنـ ـيفًا استهدف وسط يحمر وأطراف أرنون في جنوب لبنان، وأسفر عن وقوع إصابات ووفيات، فضلًا عن الخسائر المادية.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يعلق علي إطلاق صــ واريخ من لبنان

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائـ ـيلي بالرد على مصادر إطلاق النار من لبنان، مشددا على أنه سيطبق سياسة "المطلة مقابل قانون بيروت".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي أنه لن يسمح بإطـ ـلاق النـ ـار من لبنان على البلدات الإسرائـ ـيلية في الجليل، محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطـ ـلاق نـ ـار من أراضيها.

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