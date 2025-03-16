وليد جنبلاط يدعو الدروز في لبنان وسوريا لحفظ تراثهم وهويتهم العربية

حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط من مخاطر "تقسيم سوريا" داعياً الدروز جميعاً للحفاظ على هويتهم العربية، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

جنبلاط للدروز : حافظوا على هويتكم وتراثكم الإسلامي

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جنبلاط، الأحد، في ذكرى اغتيال والده كمال جنبلاط.

و شدد على أبناء طائفته من الدروز: "حافظوا على هويتكم العربية. حافظوا على تاريخكم النضالي المشترك مع الوطنيين العرب والسوريين في مواجهة الاستعمار والانتداب".

كما طالب جنبلاط أبناء الطائفة الدرزية في سوريا بالحفاظ على موقفهم "في مواجهة احتلال الأرض في الجولان السوري".

وتابع : "حافظوا على تراثكم الإسلامي، واحذروا من الاختراق الفكري الصهيوني الذي يريد تحويلكم إلى قومية".

كما الدروز مما وصفه "استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا وباقي المنطقة تحت شعار تحالف الأقليات".

وفيما يتعلق بزيارة عدد من الشخصيات الدرزية إلى إسرائيل، أكد جنبلاط قائلاً "لا يلغي حقيقة كون الأرض محتلة".

كما شدد على ضرورة إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية، كما شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حل الدولتين.

جنبلاط أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إعتزامه عن زيارة سوريا قريباً

وكان الزعيم الدرزي البارز في لبنان، وليد جنبلاط، قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن إعتزامه زيارة سوريا في أقرب وقت للقاء رئيسها المؤقت، وذلك في خضم تصاعد التوترات بين أفراد الطائفة الدرزية والحكومة السورية الإنتقالية وإسرائيل.

و شدد جنبلاط، خلال مؤتمر صحفي :على ضرورة إتخاذ السوريين الحيطة والحذر من مخططات إسرائيل"، متهماً إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بإثارة الانقسامات الطائفية ونشر الفوضى في البلاد. وأضاف: "هناك مؤامرة للتخريب في سوريا، وهناك مؤامرة للتخريب في المنطقة وأمن العرب القومي."

زعيم طائفة الدروز السوريين يرفض الإتفاق مع الشرع

هذا وكان زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، قد أعلن، الجمعة، أنّه ليس هناك أي توافقات مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

و أضاف نحن في مرحلة نكون أو لا نكون مشيرً إلى أن الطائفة ستعمل لما يحقق مصلحتها فحسب.

و أوضح : إننا سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة الدرزية.

وكان الهجري قد أكد في وقت سابق :"مشروعنا وطني سوري، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه".

و أضاف : "مشروعنا واضح وسوري بامتياز ويقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، من يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه".

و أستطرد الهجري: "نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة وننشد ذلك مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها".

جاء ذلك بعد يوماً واحداً من إعلان وسائل إعلام محلية بمحافظة السويداء، الأربعاء، عن مصدر موثوق التوصل إلى وثيقة تفاهم وصفها بأنها "ليست نهائية" بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.

هذا وكان وفداً يضم نحو 60 رجل دين درزي من سوريا قد عبرخط الهدنة في مرتفعات الجولان إلى الأراضي المحتلة،في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سبعة عقود، كزيارة غير مسبوقة منذ عام 1948.

حيث إنتقلوا في ثلاث حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبعد ذلك، توجهوا إلى منطقة شمالية حيث زاروا مقامًا دينيًا، كما التقوا الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل.

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