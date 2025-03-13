زعيم الدروز: لا إتفاق مع الإدارة السورية الجديدة وسنعمل لمصلحتنا

أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، أنّه ليس هناك أي توافقات مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

زعيم الدروز : سنعمل لمصلحتنا فقط

و أضاف نحن في مرحلة نكون أو لا نكون مشيرً إلى أن الطائفة ستعمل لما يحقق مصلحتها فحسب.



و أوضح : إننا سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة الدرزية.

وكان الهجري قد أكد في وقت سابق قائلاً :"مشروعنا وطني سوري، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه".

و أضاف : "مشروعنا واضح وسوري بامتياز ويقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، من يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه".

و أستطرد الهجري: "نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة وننشد ذلك مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها".



ماذا عن وثيقة التفاهم بين الشرع والدروز

يأتي ذلك بعد يوماً واحداً من إعلان وسائل إعلام محلية بمحافظة السويداء، الأربعاء، عن مصدر موثوق التوصل إلى وثيقة تفاهم وصفها بأنها "ليست نهائية" بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.

وأضاف المصدر المقرب من الرئاسة الروحية، قوله إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا".



وأضاف المصدر أن "موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.

وتتضمن الوثيقة عدد من البنود من بين أبرزها مايلي

تفعيل الضابطة العدلية فورا.

تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية.

تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.



صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا.

إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من ديسمبر الماضي .

أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي.

إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.

الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.

الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.

إتخاذ مبنى الحزب سابقا مقراً رئيسياً للجامعة.

هذا وكانت تقارير إعلامية قد تداولت عدة أخبار مفادها أن الحكومة السورية أبرمت اتفاقا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية، إلا أن هذه الأخبار لم تلق أي تأكيدات من قبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية.

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