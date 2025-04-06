عاجل.. انفـ ـجارات عنـ ـيفة ونسف مباني سكنية في قطاع غـ ـزة

تشهد الأوضاع في قطاع غـ ـزة تطورات خـ ـطيرة، اليوم الأحد، وذلك بعد القصف الإسرائـ ـيلي المتواصل للقطاع، فضلًا عن التوغل الإسرائـ ـيلي غير المسبوق لـ الأراضي الفلسطينية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وتفاصيل حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائـ ـيل في القطاع.

ماذا يحدث في قطاع غـ ـزة؟

يشهد جنوب قطاع غـ ـزة، اليوم الأحد، قصـ ـفًا مدفـ ـعيًا إسرائـ ـيليًا متواصلًا لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائـ ـيلية في عدة مناطق.

قطاع غـ ـزة

كما أطلقت المدفعية الإسرائـ ـيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة قـ ـذائفها تجاه مدينة رفح الفلسطينية، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة.

المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد قصفًا متواصلًا

وتشهد المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متواصلًا، إذ أن الطيران المروحي يطلق النـ ـار بكثافة شمال شرقي رفح الفلسطينية جنوب قطاع غـ ـزة.

نسف مباني سكنية شمال مدينة رفح الفلسطينية

فيما، سمع دوي انفـ ـجار ضخم ناجم عن عملية نسف مباني سكنية شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غـ ـزة، إذ أن عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائـ ـيلي في تـ ـدمير المنازل برفح تسبب موجات انفـ ـجارية هائلة جدًا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غـ ـزة.

القوات الإسرائـ ـيلية تتوغل في عدة مناطق برفح الفلسطينية

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية أن القوات الإسرائـ ـيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح الفلسطينية.

وفي خان يونس، تشن المدفعة الإسرائـ ـيليا قصـ ـفا مكثفا يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي المدينة، كما كثفت أيضا الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خان يونس ورفح إطلاق النيران.

الجيش الإسرائـ ـيلي يجرف الأراضي الزراعية في خان يونس

في غضون ذلك، دمر الجيش الإسرائـ ـيلي عددًا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية في منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس.

وهناك دمار كبير في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح، وتدمـ ـير جميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية.

إطلاق نـ ـار كثيف من الآليات الإسرئـ ـيلية في وسط وشمال قطاع غـ ـزة

أما في وسط قطاع غـ ـزة، فقد تم إطلاق نـ ـار كثيف من الآليات الإسرئـ ـيلية في المناطق الشمالية لمخيم البريج.

وفي شمال قطاع غـ ـزة، أفادت مصادر رسمية بأن آليات عسكرية إسرائـ ـيلية أطلقت النـ ـار بكثافة صباح اليوم الأحد باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

يأتي إطـ ـلاق النـ ـار في ظل غارات متواصلة على أحياء بينها الشجاعية والتفاح شرقي المدينة.

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