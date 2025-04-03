عاجل.. الاحتلال الإسرائـ ـيلي ينسف مربعات سكنية في غـ ـزة وحصيلة قاسية للضحايا

واصلت إسرائـ ـيل ارتكاب مـ ـجازرها البـ ـشعة في قطاع غـ ـزة اليوم الخميس، كما أدي القصـ ـف الإسرائـ ـيلي إلى نسف وتدمـ ـير مربعات سكنية بأكملها، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وحصيلة الضحايا جراء الجـ ـرائم البشـ ـعة التي ارتكبها الاحتـ ـلال في القطاع.

آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء قصـ ـف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية بمدينة غـ ـزة إلى 20 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

قطاع غـ ـزة

وأكدت المصادر، اليوم الخميس، استشهاد مواطن في قصف الاحتـ ـلال لمنزل عائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غــ ـزة كما تواصل مدفعية الاحتـ ـلال قصـ ـف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غـ ـزة.

حصيلة شهداء القصـ ـف الإسرائـ ـيلي علي غـ ـزة

وأضافت المصادر أن 41 شهيدًا ارتقوا وأُصيب عدد آخر، في سلسلة غـ ـارات جويّة ومـ ـجازر وحشـ ـية ارتكبها الاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم، فيما ارتفعت الحصيلة منذ الليلة الماضية إلى أكثر من 53 شهيدًا.

رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: القوات تواصل توسيع الهـ ـجوم داخل غـ ـزة

ومن ناحية أخري، صرح رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، من داخل قطاع غـ ـزة، بأن قوات الاحتـ ـلال بقيادة القيادة الجنوبية تواصل توسيع الهـ ـجوم في إطار عملية "شجاعة وسيف"، مشيراً إلى أن العملية ستستمر بوتيرة محددة ومتسارعة.

وقال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف تقدمنا هو الإفراج عن رهائننا".

تفاصيل تهـ ـديد رئيس جهاز الشاباك لـ حماس

وفي السياق ذاته، قال رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إن إسرائـ ـيل لن تتراجع في مواجهة الفصائل المسلحة، موضحًا أن حماس ستستمر في مواجهة ضغوط شديدة في كل مكان تقوم منه بتنفيذ هـ ـجماتها ضد المستوطنيين.

وأضاف رئيس جهاز الشاباك: "حماس ستدفع الثمن طالما بقي 59 رهينة في قبضتها".

قطاع غـ ـزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إتمام تطويق حي تل السلطان

في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مقاتلي الفرقة 36 يتواجدون في المناطق بين خان يونس ورفح، بينما دخل لواء جفعاتي إلى حي الشَبورة في رفح، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائـ ـيلي إتمام تطويق حي تل السلطان.

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