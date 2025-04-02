عاجل..إسرائـ ـيل تستهدف عيادة وكالة الأونروا في غـ ــزة وحصيلة قاسية للضحايا

شنت إسرائـ ـيل غـ ـارة جوية عنـ ـيفة استهدفت عيادة وكالة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غـ ـزة، كما شهدت بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، قصـ ـفًا مـ ـدفعيًا من قبل القوات الإسرائـ ـيلية استهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل عيادة وكالة الأونروا، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات، وتعليق حركة حماس علي هذه المـ ـجزرة البـ ـشعة.

قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تقتـ ـحم عيادة وكالة الأونروا

استهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عيادة وكالة الأونروا وسط مخيم جباليا، ويأتي هذا القصـ ـف في سياق التصعيد العسكري المستمر، حيث تتعرض المناطق الشرقية للبلدة لهـ ـجمات متكررة تستهدف البنية التحتية الزراعية وتعيق حياة السكان المحليين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للرزق.

مـ ـجزرة غـ ـزة

حماس تعلق علي المـ ـجزرة التي ارتكبتها إسرائـ ـيل في عيادة وكالة الأونروا

ومن جانبها، أكدت حركة حماس إن المـ ـجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتـ ـلال الصهيوني بقصـ ـف عيادة وكالة الأونروا في جباليا، وأدّت لاستشهاد خمسة عشر من النازحين فيها، معظمهم من الأطفال والنساء؛ تُشكِّل إمعاناً في جـ ـريمة الإبـ ـادة التي تُرتَكب في قطاع غـ ـزة، وترجمة لاستهتار حكومة نتنياهو الفاشية بكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وقالت حركة حماس في بيان "إنّ مزاعم الاحتـ ـلال المـ ـجرم وادعاءاته الكاذبة بشأن استخدام العيادة مقرًّا لقيادة كتيبة جباليا، لا تعدو كونها افتراءات مكشوفة تهدف إلى تبرير جـ ـريمته النكراء، وقد فنّد شهود عيان، تواجدوا داخل العيادة قبيل ارتكاب المـ ـجزرة، هذه الأكاذيب بشكل قاطع، مؤكدين أن جميع من كانوا فيها هم من المدنيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت حركة حماس: "أن استمرار عمليات الاستهداف المتعمّد للمدنيين النازحين في الخيام ومراكز الإيواء ومقرات المنظمات الدولية، وارتكاب المـ ـجازر فيها، دون أن يحرّك العالم ساكناً لوقفها؛ هو تعبير فاضح عن الخلل المُريع الذي أصاب المنظومة الدولية، وتقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته كافّة عن أخذ دوره في وقف المـ ـجزرة الجارية، ومحاسبة مرتكبيها".

حماس: ما يشهده قطاع غـ ـزة هو مسلسل من جـ ـرائم حـ ـربٍ وإبـ ـادة جماعية مُوثَّقة

وتابعت حركة حماس: "أن ما يشهده قطاع غـ ـزة على مرأى ومسمع من العالم، هو مسلسل من جـ ـرائم حـ ـربٍ وإبـ ـادة جماعية مُوثَّقة، وتطهير عرقي كامل تُنفذه الطغمة الفاشية الصهيونية، بتواطؤٍ أمريكي صريح، وإن التاريخ سيحاسب كل من صمت عن هذه الجـ ـرائم أو تواطأ معها".

حماس

واختتمت حركة حماس بيانها: "لقد برهن شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، في مواجهته لهذا العـ ـدوان الفاشي على تمسّكه الراسخ بحقوقه المشروعة، ووحدته والتفافه حول مقاومته، وقاوَمَ كل محاولات تصفية قضيته وتهجيره عن أرضه، وإن هذه الجـ ـرائم الوحشـ ـية لن تثنيه عن مواصلة طريقه حتى الحرية وتقرير المصير".

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