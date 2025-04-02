عاجل.. تعليق ناري لـ حماس علي اقتحام بن غفير المسجد الأقصي

اقتحام المسجد الأقصي.. علقت حركة حماس علي اقتـ ـحام وزير الأمن القومي الإسرائـ ـيلي المتشدد إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء المسجد الأقصي بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائـ ـيلية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائـ ـيلي لباحات المسجد الأقصي، وتعليق حركة حماس علي ذلك.

تفاصيل اقتحام بن غفير المسجد الأقصي بحراسة الشرطة الإسرائـ ـيلية

أكدت مصادر محلية فلسطينية بأن وزير الأمن القومي الإسرائـ ـيلي المتشدد إيتمار بن غفير، قاد، اليوم الأربعاء، اقتحام المستعمرين لـ المسجد الأقصي، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائـ ـيلية.

المسجد الأقصي

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر محلية فلسطينية قولها إن عشرات المستعمرين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا المسجد الأقصي على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًاً تلمودية عنصرية في باحاته.

وأكدت المصادر أن شرطة الاحـ ـتلال الإسرائـ ـيلي أبعدت حراس المسجد الأقصي عن باحات المسجد خلال اقتحام بن غفير، لافتةً إلى أن أحد المستوطنين ارتدى قميصاً يحمل صورة الهيكل خلال اقتحام المسجد الأقصى اليوم الأربعاء.

حماس تعلق علي اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصي

ومن جانبها، أكدت حركة حماس إن اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات المسجد الأقصي صباح اليوم، استفزاز وتصعيد خطير.

وذكرت حركة حماس في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت حركة حماس: "كذلك يأتي في إطار مساعي حكومة الإرهـ ـاب بقيادة مـ ـجرم الحـ ـرب نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة.

حماس تدعو الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشـ ـتباك مع الاحتـ ـلال

وتابعت حركة حماس: “ندعو شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في الضفة الغربية إلى تصعيد حالة الاشـ ـتباك مع هذا العـ ـدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك”.

حركة حماس

حماس تطالب بتحرك عربي وإسلامي لوقف الانتـ ـهاكات ضد المسجد الأقصى

واختتمت حركة حماس: "كما ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفاعل على كافة الأصعدة، لوقف هذه الانتـ ـهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطواتٍ عاجلة تُجبر الاحتـ ـلال المـ ـجرم على وقف جـ ـرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

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