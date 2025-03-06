القصة الكاملة لنشر إسرائـ ـيل 3 آلاف شرطي بين المصلين في المسجد الأقصي

تعزيزات أمنية بـ المسجد الأقصي.. أعلنت الشرطة الإسرائـ ـيلية نشر 3000 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية بمناسبة صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بـ المسجد الأقصي المبارك.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل نشر إسرائـ ـيل 3000 عنصر من الشرطة الإسرائـ ـيلية في مدينة القدس الشرقية تزامنًا مع صلاة الجمعة الأولي من شهر رمضان في المسجد الأقصي المبارك.

إسرائـ ـيل ترفع حالة الطوارئ القصوي في المسجد الأقصي

رفعت إسرائـ ـيل حالة الطوارئ القصوي في مدينة القدس الشرقية واتخذت العديد من التدابير الأمنية بالتزامن مع صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك.

المسجد الأقصي

السماح لـ 10 آلاف فلسطيني بأداء صلاة أول جمعة في رمضان بالمسجد الاقصي

كما سمحت سلطات الاحتـ ـلال لـ 10 آلاف من المصلين بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك.

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصي في رمضان

وكان مئات المستوطنين قد اقتـ ـحموا المسجد الأقصي المبارك في شهر رمضان وقاموا بأداء طقوس تلمودية، وسط توترات شديدة واشتـ ـباكات بين المقدسيين والمرابطين بـ المسجد الأقصى وبين المستوطنين وجنود الاحتـ ـلال من جهة أخرى.

ماذا طلبت حماس من الشعب الفلسطيني بأن المسجد الأقصي؟

ومن جانبها، دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني المـ ـحتل ومن يستطيع من أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى الحشد الواسع والنفير في أيام رمضان المباركة ولياليه، والاعتكاف في المسجد الأقصي المبارك.

حماس تطالب الشعب الفلسطيني بالاعتكاف في المسجد الأقصي

وقال القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش: "نؤكد أهمية الاعتكاف في باحات المسجد الأقصي والتصدي لقيود الاحتـ ـلال التي يفرضها على المصلين تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، واستكمالا للحـ ـرب الصهيونية التهويدية على المسجد الأقصي من حكومة الاحتـ ـلال وجماعات الهيكل المتطرفة".

وأضاف القيادي في حركة حماس: "نشدد على ضرورة ديمومة الحشد والرباط واستنهاض الهمم وكل الطاقات في هذا الشهر الفضيل لتجديد العهد مع المسجد الأقصي المبارك، والتأكيد على إسلامية المسجد وأنه حق خالص للمسلمين دون غيرهم".

حماس: دعوة الرباط في المسجد الأقصي ينبغي أن تكون مستمرة

وتابع القيادي في حركة حماس: "دعوة الرباط في المسجد الأقصي ينبغي أن تكون مستمرة، ويجب على كل من يستطيع الوصول للأقصى المحافظة على التواجد الدائم فيه، وعدم الرضوخ لقرارات الاحتـ ـلال وسياساتها الهادفة لترك المسجد وحيدًا".

حماس: الاحتـ ـلال صعّد من سياسة الإبعاد والاعتقال للمرابطين في المسجد الأقصي

وزاد القيادي في حماس: "إن الاحتـ ـلال ومع بدء شهر رمضان صعّد من سياسة الإبعاد والاعتـ ـقال للمرابطين وملاحقة رواد المسجد الأقصي والتضييق عليهم وتقييد المخالفات بحق مركباتهم وتهديدهم، في محاولة يائسة لتفريغ المسجد".

حركة حماس

وختم تصريحاته قائلًا: "إن شعبنا كما تصدى للاحتـ ـلال وانتصر عليه في معركة البوابات سينتصر عليه، وسيبقى حاضرًا على الأرض وفي المسجد الاقصي، فشعبنا المؤمن بطوفان الأقصى ومقاومته التي نهضت في أقدس المعارك نصرة لمقدساتها، قادر على أن يتصدى لهذه الحكومة والجماعات المتـ ـطرفة وقادر على الانتصار عليها ورد كيدها مهزومة بإذن الله".

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